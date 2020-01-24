Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Şüpheli vaka olarak değerlendirilen hastayı Çin'e gönderdik

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsün Türkiye'ye ulaşıp ulaşmadığı endişesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Koca, dün basına 'domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çinli çift' olarak yansıyan haberle ilgili detayları paylaştı. Koca, "Gribe göre bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan koronavirüsle ilgili yeni açıklamaları şöyle:

- Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık.

- Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık. Sıradan bir gripte de benzer bulgular olabilir.

- Çarşamba gecesi Büyükçekmece'de hastaneye başvuran Çin uyruklu kişi Vuhan'dan geldiği öğrenilince izole edildi. Bu konuda bilgi kirliliği var. Çift olduğu söylendi, domuz gribi olduğu söylendi. Kadın hasta Süreyya Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Kadının Çin'den beraber geldiği yolcuların hiçbirinde bulguya rastlanmadı. Diğer yolcular döndü, bu yolcu ise 36 saat gözlem altında tutuldu. Klinik bulgularında herhangi bir bozulma gözlenmedi. Şüpheli vaka olarak gördüğümüz hasta ülkesine dönme talebi üzerine Çin'e özel ambulans ve sağlık personelimizle gönderdik. Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da temasta olduğu kişileri taramadan geçiriyoruz. En ufak bir şüpheye mahal vermek istemiyoruz.

- Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı, solunum güçlüğü olabiliyor. İleri durumlarda zaatürre ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bulaşma hızının diğer hastalıklara göre oldukça düşük olduğunu açıkladı. Dış ortama dayanıklılığı düşük. Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz.