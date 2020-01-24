YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu. Akkaya, süresinin dolacağı 2023 Ocak ayına kadar YSK Başkanlığı görevini yürütecek.

Seçilmesinin ardından Sadi Güven'le birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Akkaya, şunları söyledi:

"Seçim süreci yaşadık. Bugün itibariyle eski arkadaşlarımızın görev süresi sona erdi, yenileri başladı. Bu önemli ve onurlu bir görev. Yüksek Kurul oylarıyla beni buraya layık gördü. Ben de inşallah başkanım gibi onurlu bir şekilde tamamlayıp bitirebilirim."

Akkaya, “YSK uzun süredir güvenilirlik açısından tartışılıyordu. Kamuoyuna bir güven yenilemesi anlamında planınız var mı” sorusuna ise “Seçim süreci başladığında kurulla beraber ne gerekiyorsa yaparız” diye cevap verdi.

Eski YSK Başkanı Güven de, "7 senede 8 seçim yaptık. Bunun bir kısmını yeni başkanlığa seçilen değerli arkadaşım Muharrem Bey ile birlikte yönettik. Tecrübeli bir isim. Böyle bir arkadaşıma YSK'yı devretmekten mutluyum. Kendisine başarı diliyorum" dedi.

Akkaya, YSK'nın 16 Nisan 2017 referandumunda mühürsüz oyların geçerli sayılması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararlarında kabul oyu kullanan üyeler arasında yer almıştı.

Muharrem Akkaya kimdir?

Akkaya, 20 Eylül 1964'te Karabük'ün Ovacık ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989'da mezun olan Akkaya, Karabük'te hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Hafik, Akkuş, Çerkeş, Batman, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimliği ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Akkaya, 2011'de Yargıtay üyeliğine, 8 Eylül 2016'da YSK üyeliğine seçildi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi üyesi de olan Akkaya, evli ve üç çocuk babası.