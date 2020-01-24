Pakdemirli'den 'Et döner işine girdi' diyen CHP'li Tanal'a yanıt: Mesnetsiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın kendisine yönelik 'Et döner işine girdiği' iddialarıyla ilgili, "Tamamen asılsız, mesnetsizdir, iftira niteliğindedir. Bunlar tamamen kamuoyuna yönelik 'çamur at izi kalsın' mantığıyla yapılan iddialardır. İddia makamı iddiasını ispatlamakla mükelleftir" dedi.