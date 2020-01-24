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17:49 24 Ocak 2020
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    Erdoğan: Türkiye AB ilişkilerini değerlendirdik

    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001241041245716-erdogan-turkiye-ab-iliskilerini-degerlendirdik/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi.

    Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: 

    - Başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konuları görüştük.

    - Küresel gelişmeler işbirliğinin önemini gösterdi.

    - Köklü dostluk ilişkilerinin sürdürülmesinin, Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra bölgemizin de menfaatine olduğu noktasında hemfikiriz.

    - Türkiye- AB ilişkilerini değerlendirdik.

    - Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü üstlenmiş durumdadır.

    - AB'nin Suriye'ye daha çok yardım yapması insani görev.

    - Libya'da askeri çözümün mümkün olmadığını her zaman vurguladık. 

    - Verilen destek darbeci Hafter'i şımarttı 

    - Libya'da mevcut hükümete destek sağlamamızın amacı kan dökülmesinin önüne geçmek.

    - Libyalı kardeşlerimizi bu zor günlerinde yalnız bırakmamakta kararlıyız.

    - DEAŞ sonrası tekrar ayağa kalkmaya kalkan Irak'ın yeni bir kaos iklimine sürüklenmesine izin verilmemeli.

    -  İdlibli kardeşlerimize yönelik vahşetin son bulması için herkesin rejim üzerinde baskı kurması gerekmekte.

    - İdlib'den yaklaşık 400 bin kişi sınırımıza doğru hareket ediyor.

    Merkel'in konuşmasından satırbaşları ise şöyle: 

    - "Türkiye'deki Alman gazetecilere akreditasyonlarının bir an önce verilmesi konusunu görüştük. 

    - İdlib'deki insani durum konusuyla ilgili de ele aldığımız hususlar oldu. Oradan kaçmış olan, çadırlarda kalan insanların durumunu düzeltmek için maddi katkı sağlamaya hazır olduğumuzu bildirdik. Daha sağlam barınma imkanları sağlanmalı. 

    - Suriye'deki siyasi konuları ele aldık. Anayasa komitesi başkanı Pederson'un başlattığı sürecin devam etmesi gerektiğini düşündük. 

    - Hafter tarafından da Libya'da olumlu adımların atılmasını umuyorum.

    -  Libya için Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi'nin girişimleriyle askeri komitenin tekrar bir araya gelmesi söz konusu.

    - Türkiye'nin mülteciler konusunda yaptıklarını takdir ettiğimizi ifade ettik

    SORU - CEVAP 

    - (Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi) Erdoğan: Sarrac'ı yalnız bırakmayacağız. TBMM'den aldığımız kararla askerimizi gönderiyoruz. Askerimiz buradaki eğitim çalışmalarına desteğini verecek. Sarrac yanlısı güçlere eğitim için heyetimizi gönderdik. Hafter'e desteğin arkasında Abu Dabi yönetimi, Mısır var. Hafter'i şımarttılar. Arkasında BAE ve Mısır var. Her türlü silah desteğini veriyorlar. Arkasında Wagner de var. Wagner'in arkasında da kimin olduğu belli. Libya'da Sudan'dan da 5-6 bin kara gücü var. 55 maddeyi sözde kabul etmek başka bir şey, altına imzayı koymak başka bir şey. Hafter henüz imzayı koymuş değil. Hafter'in yarın ne yapacağı da belli olmaz. 

    - Merkel: Hafter de 55 maddeyi kabul ettiğini söylemedi, sadece ateşkesi kabul etti. Moskova'dan imzalamadan ayrıldı. Libya'da ateşkes yer yer ihlal edildi. Çatışmaların hemen sonlanacağını beklemiyordum.

    - (Mülteci sorunu) Merkel: AB'nin mülteciler konusunda 3 artı 3 milyar euro'luk desteğin dışında destek vereceğini düşünüyorum.

    -  (Suriye için liderler zirvesi) Erdoğan: Mart ayına erteleme durumumuz olabilir. 

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