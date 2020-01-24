Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Akhisar'daki depreme ilişkin, "Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız" dedi.

Kurum, geçen Çarşamba Manisa'da yaşanan depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akhisar merkezli depremde 249 binada ağır hasar oluştuğunu belirten Kurum, "Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kurum ayrıca, hasarlı bina sahiplerine ödemelerin pazartesi başlayacağını söyledi ve "Bu binalarda yaşayanları güvenli bir şekilde misafirhane ve otellerde misafir edeceğiz. İlk etapta 10 bin lira, toplamda 21 bin lira acil yardım ödeneği göndereceğiz" diye konuştu.