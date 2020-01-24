Kayıt
21:27 24 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Basın kartı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, çok sayıda gazetecinin sarı basın kartını iptal etti

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 54
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104049/38/1040493898.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001241041246452-cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-cok-sayida-gazetecinin-sari-basin-kartini-iptal-etti/

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, çok sayıda gazetecinin sarı basın kartını iptal ettiği öğrenildi. Evrensel gazetesi tüm çalışanlarının, BirGün gazetesi bazı çalışanlarının ve Cumhuriyet gazetesi de eğitim muhabiri Ozan Çepni'nin basın kartlarının iptal edildiğini duyurdu.

    Basın kuruluşları ve örgütleri, Prof. Dr. Fahrettin Altun tarafından yürütülen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın çok sayıda gazetecinin sarı basın kartını iptal ettiğini duyurarak tepki gösterdi.

    Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-İş Cumhurbaşkanlığı'nın çok sayıda gazetecinin kartını iptal ettiğini duyurdu.

    Sürekli basın kartlarına da iptal

    Evrensel gazetesi haberi şöyle verdi:

    "Evrensel çalışanlarının basın kartları iptal edildi...  Ankara’dan sürekli basın kartı sahibi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası adına Basın Kartları Komisyonunda görev yapmış olan Sultan Özer ve sürekli basın kartı sahibi Fevzi Argun’un da kartları iptal edildi. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’ın da basın kartı iptal edildi.  Yazı İşleri Müdürü Şengül Karadağ Bayhan, sorumlu müdürlükten sonra görev değişikliğinde haber editörü olan Vural Nasuhbeyoğlu, muhabirlik sonrası görev değişikliğinde sorumlu yazı işleri müdürü olan Görkem Kınacı, Sayfa Editörü İskender Bayhan, Haber Redaktörü Şükrü Taş, Foto Muhabiri Sevil Atar ve muhabirler Şerif Karataş, Derya Dursun, Ercüment Akdeniz, Elif Ekin Saltık, Elif Görgü, Emine Uyar, Mehmet Özer, Özer Akdemir, Nazire Yaşar’ın basın kartları iptal edildi."

    Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı dahil 

    "Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı ve Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Yardımcısı Gökhan Durmuş da basın kartı iptal edilenler arasında. Türkiye Gazeteciler Sendikasının başkanının basın kartının hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edilmesi ise oldukça şaşırtıcı."

    Henüz sayı ve gerekçe açıklanmadı

    Evrensel, kaç gazetecinin kartının iptal edildiğinin ve gerekçesinin açıklanmadığını yazdı:

    "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Basın Kartı Sorgulama" bölümüne baktıklarında kartlarının karşısında "iptal edildi" ifadesini gören gazeteciler, önceki gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Destek Hattı’nı aradı. Ancak gün boyu telefona yanıt veren olmadığı için kartların iptal gerekçeleri de öğrenilemedi."

    "Basın kartının yenilenmesi için başvuru yapmış olan ve uzun süredir bekleyen pek çok başka gazetecinin de basın kartlarının iptal edildiği öğrenilirken basın kartı iptal edilen gazeteci sayısının kaç olduğu da henüz bilinmiyor."

    Gazeteciler için yokluğu dert

    Evrensel, basın kartının olmamasının gazeteciler için sıkıntı yarattığını belirtti:

    "Basın kartı olmayan gazetecilerin Meclise girmesi zorlaşıyor. Pek çok davayı izlemek için "sarı basın kartı sahibi olma" koşulu bulunması sebebiyle gazeteciler davaları izleyemiyor. Sokak eylemlerinde ise basın kartı olması kolaylık sağlıyor."

    BirGün İmtiyaz Sahibine de iptal

    BirGün de basın kartları iptal edilen yönetici ve çalışanlarını duyurdu:

    "İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın, Yayın Koordinatörleri Yaşar Aydın ve İbrahim Varlı, Ek Yayınlar Sorumlusu Berkant Gültekin, yazarımız Doğan Tılıç ve Ankara muhabirlerimiz Hüseyin Şimşek ile Oktay Evsen."

    İletişim profesörü de iptal yedi

    Gazetenin yazarlarından, Başkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Doğan Tılıç, basın kartının iptaline şu tepkiyi gösterdi:

    “Basın kartımın iptal edilip edilmediğini kesin olarak bilmiyorum. Bu sabah e-devlet’te kontrol ettiğimde ‘iptal edildi’ ifadesini gördüm. 1986 yılından beri gazetecilik yapıyorum. Önemli uluslararası medya kuruluşları için çalıştım, çalışıyorum. Yıllarca Afganistan, Irak, Yugoslavya gibi çatışma bölgelerinde savaş muhabiri olarak çalıştım. Devlet başkanları/liderler ile yurt dışında/içinde röportajlar yaptım. Ulusal ve uluslararası gazetecilik ödülleri aldım. 2016 yılında Malaga Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından ‘Uluslararası Basın Özgürlüğü’ ödülü verildi. Uluslararası Basın Kartım var. Avrupa’nın ve Türkiye’nin önemli gazetecilik örgütlerinde yöneticilik yaptım, yapıyorum. İletişim profesörüyüm ve yıllardır üniversitelerde ders veriyorum. Şimdi, benim gazeteci olmadığıma karar verilmiş ve ‘Sürekli Basın Kartı’m iptal edilmişse, bu benden çok onu iptal edenlerin sorunudur. Kartımın iptal edilmiş olması benim gazeteciliğimden bir şey eksiltmez.”

    'Son dönemde özellikle eğitimdeki tarikat yapılanmasına yönelik gündemi sarsan haberlere imza atan​' vurgusu

    Cumhuriyet gazetesi, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartını iptal ettiği gazeteciler arasında, son dönemde özellikle eğitimdeki tarikat yapılanmasına yönelik gündemi sarsan haberlere imza atan eğitim muhabirimiz Ozan Çepni de yer aldı" açıklamasını yaptı.

     'Talimat bu yönde diyerek' ​

    Cumhuriyet, "Ocak 2019’da başlayan geçiş sürecini 1 yıldır tamamlayamayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sarı basın kartlarının yenileme süreci devam ederken 'Talimat bu yönde diyerek' gazetecilerin basın kartlarını iptal etmeye başladı" diye yazdı

    Erdoğan 'Basın özgürlüğü konusunda hassasiyetimi bilen bilir' demişti

    AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le basın toplantısında "Basın özgürlüğü konusunda hassasiyetimi bilen bilir" mesajını vermişti:

    "Uluslararası basın mensuplarının çalışma izinleri Cumhurbaşkanlığın İletişim Başkanlığı'nın görev alanına girmektedir. 19 farklı Alman kurumunda 35 gazeteciye basın kartı düzenlenmiştir. 28 Alman basın mensubunun da başvuruları ulaşmıştır. Başvurular 31 Aralık 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Değerlendirmesi yapılmaktadır. Almanya ile iyi ilişkilerimizden rahatsız olan bazı kişilerin Türkiye'nin Alman gazetecilere akreditasyon vermediği şeklinde yansıtmaya çalıştıklarını görüyoruz. Böyle bir özel muamelenin ya da Alman gazetecilere yönelik çifte standardın olmadığını ilk elden ifade etmek isterim. Mevcut yerleşik akreditasyona sahip gazetecilerin sorun yaşamaması için, benim de takip ettiğim, izlediğim bir şekilde oturum izinlerinden sorumlu olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile iletişim halindeyiz. Bir sorun ve mağduriyet yaşanması söz konusu değildir. Basın özgürlüğü konusunda hassasiyetimi bilen bilir."

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dünya Sağlık Örgütü Çin dışındaki vakaların sınırlı sayıda olması nedeniyle henüz uluslararası bir acil durum ilan edilmesine gerek olmadığını savundu.
    Dünyada koronavirüs salgınına karşı önlemler alınıyor
    Karikatür
    Zeina Aker, Lübnan'ın ilk kadın savunma bakanı oldu
    İnfografik
    Putin'le Erdoğan'ın 2019 yılındaki görüşmeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet