Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, çok sayıda gazetecinin sarı basın kartını iptal etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, çok sayıda gazetecinin sarı basın kartını iptal ettiği öğrenildi. Evrensel gazetesi tüm çalışanlarının, BirGün gazetesi bazı çalışanlarının ve Cumhuriyet gazetesi de eğitim muhabiri Ozan Çepni'nin basın kartlarının iptal edildiğini duyurdu.

Basın kuruluşları ve örgütleri, Prof. Dr. Fahrettin Altun tarafından yürütülen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın çok sayıda gazetecinin sarı basın kartını iptal ettiğini duyurarak tepki gösterdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve DİSK Basın-İş Cumhurbaşkanlığı'nın çok sayıda gazetecinin kartını iptal ettiğini duyurdu.

⚡️ Cumhurbaşkanlığının yüzlerce gazetecinin kartını iptal etmesi vesilesiyle; Türkiye'de gazetecileri temsil eden diğer örgütlerle beraber #basınkartı vermek üzere üç aydır ortak bir çalışma yürüttüğümüzü tüm meslektaşlarımıza duyururuz. pic.twitter.com/96jOw2IrIN — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) January 24, 2020

Evrensel, Birgün ve Cumhuriyet başta olmak üzere, pek çok gazetecinin basın kartı iptal edildi. Yeniden hatırlatıyoruz: Devletin verdiği basın kartı gazeteciliğin ehliyeti değildir. Tüm basın örgütlerini bir araya gelmeye ve ortak bir basın kartı komisyonu kurmaya davet ediyoruz. — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) January 24, 2020

Sürekli basın kartlarına da iptal

Evrensel gazetesi haberi şöyle verdi:

"Evrensel çalışanlarının basın kartları iptal edildi... Ankara’dan sürekli basın kartı sahibi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası adına Basın Kartları Komisyonunda görev yapmış olan Sultan Özer ve sürekli basın kartı sahibi Fevzi Argun’un da kartları iptal edildi. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’ın da basın kartı iptal edildi. Yazı İşleri Müdürü Şengül Karadağ Bayhan, sorumlu müdürlükten sonra görev değişikliğinde haber editörü olan Vural Nasuhbeyoğlu, muhabirlik sonrası görev değişikliğinde sorumlu yazı işleri müdürü olan Görkem Kınacı, Sayfa Editörü İskender Bayhan, Haber Redaktörü Şükrü Taş, Foto Muhabiri Sevil Atar ve muhabirler Şerif Karataş, Derya Dursun, Ercüment Akdeniz, Elif Ekin Saltık, Elif Görgü, Emine Uyar, Mehmet Özer, Özer Akdemir, Nazire Yaşar’ın basın kartları iptal edildi."

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı dahil

"Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı ve Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Yardımcısı Gökhan Durmuş da basın kartı iptal edilenler arasında. Türkiye Gazeteciler Sendikasının başkanının basın kartının hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edilmesi ise oldukça şaşırtıcı."

Evrensel gazetesi çalışanlarının basın kartları iptal edildi



Genel yayın yönetmeninden muhabirlere, sürekli basın kartı sahiplerinden Türkiye Gazeteciler Sendikası başkanına kadar Evrensel çalışanlarının hepsinin sarı basın kartları iptal edildi https://t.co/ja81Y0OSSb — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) January 23, 2020

Henüz sayı ve gerekçe açıklanmadı

Evrensel, kaç gazetecinin kartının iptal edildiğinin ve gerekçesinin açıklanmadığını yazdı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Basın Kartı Sorgulama" bölümüne baktıklarında kartlarının karşısında "iptal edildi" ifadesini gören gazeteciler, önceki gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Destek Hattı’nı aradı. Ancak gün boyu telefona yanıt veren olmadığı için kartların iptal gerekçeleri de öğrenilemedi."

"Basın kartının yenilenmesi için başvuru yapmış olan ve uzun süredir bekleyen pek çok başka gazetecinin de basın kartlarının iptal edildiği öğrenilirken basın kartı iptal edilen gazeteci sayısının kaç olduğu da henüz bilinmiyor."

Gazeteciler için yokluğu dert

Evrensel, basın kartının olmamasının gazeteciler için sıkıntı yarattığını belirtti:

"Basın kartı olmayan gazetecilerin Meclise girmesi zorlaşıyor. Pek çok davayı izlemek için "sarı basın kartı sahibi olma" koşulu bulunması sebebiyle gazeteciler davaları izleyemiyor. Sokak eylemlerinde ise basın kartı olması kolaylık sağlıyor."

BirGün İmtiyaz Sahibine de iptal

BirGün de basın kartları iptal edilen yönetici ve çalışanlarını duyurdu:

"İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın, Yayın Koordinatörleri Yaşar Aydın ve İbrahim Varlı, Ek Yayınlar Sorumlusu Berkant Gültekin, yazarımız Doğan Tılıç ve Ankara muhabirlerimiz Hüseyin Şimşek ile Oktay Evsen."

İletişim profesörü de iptal yedi

Gazetenin yazarlarından, Başkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Doğan Tılıç, basın kartının iptaline şu tepkiyi gösterdi:

“Basın kartımın iptal edilip edilmediğini kesin olarak bilmiyorum. Bu sabah e-devlet’te kontrol ettiğimde ‘iptal edildi’ ifadesini gördüm. 1986 yılından beri gazetecilik yapıyorum. Önemli uluslararası medya kuruluşları için çalıştım, çalışıyorum. Yıllarca Afganistan, Irak, Yugoslavya gibi çatışma bölgelerinde savaş muhabiri olarak çalıştım. Devlet başkanları/liderler ile yurt dışında/içinde röportajlar yaptım. Ulusal ve uluslararası gazetecilik ödülleri aldım. 2016 yılında Malaga Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından ‘Uluslararası Basın Özgürlüğü’ ödülü verildi. Uluslararası Basın Kartım var. Avrupa’nın ve Türkiye’nin önemli gazetecilik örgütlerinde yöneticilik yaptım, yapıyorum. İletişim profesörüyüm ve yıllardır üniversitelerde ders veriyorum. Şimdi, benim gazeteci olmadığıma karar verilmiş ve ‘Sürekli Basın Kartı’m iptal edilmişse, bu benden çok onu iptal edenlerin sorunudur. Kartımın iptal edilmiş olması benim gazeteciliğimden bir şey eksiltmez.”

Sürekli Basın Kartı iptal edilen yazarımız Doğan Tılıç:



"1986’dan beri gazetecilik yapıyorum. İletişim profesörüyüm…

Bu durum, benden çok iptal edenlerin sorunudur. Kartımın iptal edilmiş olması benim gazeteciliğimden bir şey eksiltmez!"https://t.co/14wyVHBUqs pic.twitter.com/ogBfbBzE0z — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 24, 2020

'Son dönemde özellikle eğitimdeki tarikat yapılanmasına yönelik gündemi sarsan haberlere imza atan​' vurgusu

Cumhuriyet gazetesi, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartını iptal ettiği gazeteciler arasında, son dönemde özellikle eğitimdeki tarikat yapılanmasına yönelik gündemi sarsan haberlere imza atan eğitim muhabirimiz Ozan Çepni de yer aldı" açıklamasını yaptı.

'Talimat bu yönde diyerek' ​

Cumhuriyet, "Ocak 2019’da başlayan geçiş sürecini 1 yıldır tamamlayamayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sarı basın kartlarının yenileme süreci devam ederken 'Talimat bu yönde diyerek' gazetecilerin basın kartlarını iptal etmeye başladı" diye yazdı

Erdoğan 'Basın özgürlüğü konusunda hassasiyetimi bilen bilir' demişti

AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le basın toplantısında "Basın özgürlüğü konusunda hassasiyetimi bilen bilir" mesajını vermişti:

"Uluslararası basın mensuplarının çalışma izinleri Cumhurbaşkanlığın İletişim Başkanlığı'nın görev alanına girmektedir. 19 farklı Alman kurumunda 35 gazeteciye basın kartı düzenlenmiştir. 28 Alman basın mensubunun da başvuruları ulaşmıştır. Başvurular 31 Aralık 2019 tarihinde tamamlanmıştır. Değerlendirmesi yapılmaktadır. Almanya ile iyi ilişkilerimizden rahatsız olan bazı kişilerin Türkiye'nin Alman gazetecilere akreditasyon vermediği şeklinde yansıtmaya çalıştıklarını görüyoruz. Böyle bir özel muamelenin ya da Alman gazetecilere yönelik çifte standardın olmadığını ilk elden ifade etmek isterim. Mevcut yerleşik akreditasyona sahip gazetecilerin sorun yaşamaması için, benim de takip ettiğim, izlediğim bir şekilde oturum izinlerinden sorumlu olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile iletişim halindeyiz. Bir sorun ve mağduriyet yaşanması söz konusu değildir. Basın özgürlüğü konusunda hassasiyetimi bilen bilir."