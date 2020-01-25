Depremzedeler için seferber olan belediyeler, bölgeye yardım ve arama-kurtarma ekipleri yolladı

Irak, Suriye ve Lübnan'da bile hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin merkezi olan Elazığ'a ve etkilenen diğer bölgelere yardım ve arama-kurtarma ekipleri göndermek için birçok belediye seferber oldu.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu:

"İBB arama kurtarma, yardım ve lojistik ekibi deprem bölgesine hareket etti. Ekipte 10 arama kurtarma aracı, 3 bin kişiye hizmet verecek yemek tırı, su tankı, soğuk gıda kamyonu, açık kasa kamyonlar, 66 itfaiye personeli, 8 aşçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel yer alıyor."

İBB arama kurtarma, yardım ve lojistik ekibi deprem bölgesine hareket etti. Ekipte 10 arama kurtarma aracı, 3 bin kişiye hizmet verecek yemek tırı, su tankı, soğuk gıda kamyonu, açık kasa kamyonlar, 66 itfaiye personeli, 8 aşçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel yer alıyor. pic.twitter.com/2KT2IPxYzd — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) January 24, 2020

İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki yetkililerimiz AFAD ile koordineli bir halde Elazığ depremi ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Tüm birim ve imkanlarımızla bölge halkına destek olmak için hazırız. pic.twitter.com/rtP1MTSnIT — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) January 24, 2020

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir dizi açıklama yaptı:

"3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 adet hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı olmak üzere 9 aracımız ve 40 personelimiz ihtiyaç halinde Elazığ’a hareket etmek üzere hazır beklemektedir. Yetkili merciler ile irtibat halindeyiz."

3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 adet hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı olmak üzere 9 aracımız ve 40 personelimiz ihtiyaç halinde Elazığ’a hareket etmek üzere hazır beklemektedir.



Yetkili merciler ile irtibat halindeyiz. pic.twitter.com/312O3Fdcs9 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 24, 2020

Elazığ’a doğru K9 kurtarma köpekleri ile birlikte tüm ekiplerimiz kara ve havayolu aracılığıyla yola çıkmış bulunmaktadır. Gece boyunca takviyelerimize durmaksızın devam edeceğiz.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, sayının artmamasını temenni ediyorum pic.twitter.com/P3U9ykyAUR — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 24, 2020

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye araçlarını Elazığ'a gönderdi pic.twitter.com/MgeIN9FC1P — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 24, 2020

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi "Başkanımız @SecerVahap'ın talimatıyla; içinde 2 arama kurtarma köpeği ve 3 arama kurtarma aracı da bulunan 11 kişilik ekibimiz, #deprem bölgesindeki kayıpları azaltmak üzere yola çıktı. Daima yanınızdayız #Elazığ, #Malatya" dedi.

Başkanımız @SecerVahap'ın talimatıyla; içinde 2 arama kurtarma köpeği ve 3 arama kurtarma aracı da bulunan 11 kişilik ekibimiz, #deprem bölgesindeki kayıpları azaltmak üzere yola çıktı.



Daima yanınızdayız #Elazığ, #Malatya



Haber👇https://t.co/pxCYU2pzI1 pic.twitter.com/iFq4r7CQml — Mersin Büyükşehir Belediyesi (@mersin_bld) January 24, 2020

Belediyemizden arama-kurtarma faaliyetleri için 3 araç, 2 arama-kurtarma köpeği ile 1'i müdür 1'i amir toplam 11 personelin acil olarak #Elazığ'a gitmesi için talimatı verdim.

Aynı zamanda yardım kolilerimiz hazırlandı.

Vatandaşlarımızın yanındayız. #Deprem pic.twitter.com/WlP2wQQqwm — Vahap Seçer (@SecerVahap) January 24, 2020

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nden "Elazığ şehrimizde yaşanan ve hepimizi üzen deprem dolayısıyla 4 itfaiye aracımız, arama-kurtarma araçlarımız ve ekiplerimiz, hizmet araçlarımızdan oluşan ekibimiz acil olarak #Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı. Takviyelerimiz devam etmekle birlikte her türlü yardıma hazırız" açıklaması geldi.

Elazığ şehrimizde yaşanan ve hepimizi üzen deprem dolayısıyla 4 itfaiye aracımız, arama-kurtarma araçlarımız ve ekiplerimiz, hizmet araçlarımızdan oluşan ekibimiz acil olarak #Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı. Takviyelerimiz devam etmekle birlikte her türlü yardıma hazırız. pic.twitter.com/WcsAzsjPJV — T.C. Adana Büyükşehir Belediyesi (@Adana_Bld) January 24, 2020

Elazığ şehrimizde yaşanan ve hepimizi üzen deprem dolayısıyla 4 itfaiye aracımız, arama-kurtarma araçlarımız ve ekiplerimiz, hizmet araçlarımızdan oluşan ekibimiz acil olarak #Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı. Takviyelerimiz devam etmekle birlikte her türlü yardıma hazırız. pic.twitter.com/S4VRkGMmNP — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) January 24, 2020

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi de Elazığ'a yardıma gittiklerini gösteren ve "Geliyoruz" diye seslenen videolar paylaşıldı.

​AK Partili Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler duyurdu:

"3000 battaniye, 4000 uyku seti, 3000 çocuk bezini taşıyan bir yardım tırı, bir mobil yemek tırı ve kışlık kıyafet malzemelerini yüklediğimiz tır da dahil toplam 3 adet tırımız ve arama kurtarma araçlarımız #Elazığ'a doğru yola çıktı. Yardım elini uzatan herkese teşekkür ederim."

3000 battaniye, 4000 uyku seti, 3000 çocuk bezini taşıyan bir yardım tırı, bir mobil yemek tırı ve kışlık kıyafet malzemelerini yüklediğimiz tır da dahil toplam 3 adet tırımız ve arama kurtarma araçlarımız #Elazığ'a doğru yola çıktı. Yardım elini uzatan herkese teşekkür ederim. — Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) January 24, 2020

​