Erdoğan'dan Elazığ depremi açıklaması: Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da 8 ve Malatya'da 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarının bölgeye gönderildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik."

Depremde hayatını kaybedenler için rahmet dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."