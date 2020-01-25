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09:37 25 Ocak 2020
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    Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: 20 kişi hayatını kaybetti, bin 30 kişi yaralandı

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    Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde şimdiye kadar 20 kişi hayatını kaybetti, bin 30 kişi de yaralandı.

    Elazığ dün 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Dün saat 20.55’teki depremin merkezi Sivrice ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini ise 5 km olarak açıklarken AFAD depremi 6.8 büyüklüğünde ve yerin 6.7 km altında olarak açıkladı. 

    Deprem Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak’tan hissedildi. Vatandaşlar depremle beraber panik halinde evlerinden sokaklara çıktı. Bu depremden sonra toplam 257 artçı deprem kaydedildi.

    Elazığ'da 16, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 20 kişi hayatını kaybetti. Bin 30 kişi ise yaralandı.

    09.35- Mustafapaşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kadın çıkarıldı. 

    Gezin'de enkaz altındakilerin hepsi çıkarıldı

    09.25 - Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altında kalan bir çocuk çıkarıldı. Bögede enkaz altındaki herkesin kurtarıldığı belirtildi. 

    09.12 - Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde AFAD ekipleri, 12 saat sonra bir kadını daha enkaz altından çıkardı. AA muhabirinin aktardığına göre hamile olan kadın hastaneye sevk edildi. Enkaz altında bir kişinin daha olduğu belirtiliyor. 

    09.07 - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

    09.00 - Elazığ ve Malatya'ya 5 ek sefer düzenleyeceğini açıklayan THY, biletleri de ücretsiz değiştireceğini açıkladı. 

    08.21 - AFAD: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı. 

    08.17 - Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yardım personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri Elazığ’a ulaştırmak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 9 nakliye uçağı ile 10 görev icra edildi" denildi.

    07.55 -Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015.

    Soylu: Bu enkazlar zorlu enkazlar

    07.35 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu enkazlar çok zor enkazlar çünkü artçı sarsıntılar da aynı zamanda devam ediyor. İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Daha önce 2 kişinin sağ çıkartıldığı noktada bir ses daha duyuldu ve çalışmalar burada yoğunlaştırıldı. Ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

    06:00 - AFAD'dan yapılan açıklamada depremde hayatını kaybeden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi. 

     

    Etiketler:
    THY, Malatya, Süleyman Soylu, AFAD, Enkaz, deprem, Elazığ
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