Soylu: 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

- Akşamdan itibaren hem kamuoyunu doğru bilgilendirmek hem bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için yaptığımız açıklamalarla bilgi vermeye çalışıyoruz.

- An itibariıyla Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, Elazığda da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı. Yaralı sayısı 1031

- Tüm jandarma birimlerimiz köylere ulaştılar, köylerden bilgiler intikal ettiler.

- 8.55'den sonra 398 artçı deprem oldu. Bunların 13'ü 4'ün üzerinde.

- Toplam 39 kişiyi göçük altından çıkardık.

- Şu anda elimizdeki veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz hastamız yok.

- 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor.

- Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

- 1031 müracaat içinde 382 vatandaşımız yaralıydı. Takibi hala yapılan 128 hastamız var. 34 vatandaşımızın da yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Durumu kritik olan hastamız yok.

- 4 tane sahra hastanesi ihtiyaç durumunda kurulacak.

- En son kurtarılan iki vatandaşımızın da genel durumlarının iyi olduğunu öğrendik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

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