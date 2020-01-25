Dün, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice İlçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, enkaz altındaki bir kişiyle telefonla iletişime geçtiği anlar kameralara yansıdı.
Videoda, kurtarma görevlisinin isminin Azize olduğu öğrenilen kadınla telefonda konuştuğu, enkaz altında kalan diğer insanlara seslenip iletişime geçmesini istediği görülüyor.
Elazığ'da kurtarma ekipleri enkaz altındaki bir kişiyle telefonla iletişime geçti https://t.co/09iLGQedsK pic.twitter.com/lBEVBdqadN— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 25, 2020
❝Komşunun annesi senin sesini duyuyor mu?❞#Elazığ'daki #deprem sonrasında arama kurtarma faaliyetleri sırasında enkaz altında bir vatandaşla yapılan telefon görüşmesi pic.twitter.com/BiUneT7oNE— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 25, 2020
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