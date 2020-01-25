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    Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

    Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta: Daha fazla kişinin hayatını kaybetmemesi için dua ediyorum

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    Bosna Hersek, Azerbaycan, Arnavutluk, İran ve Gagauz Özerk Yeri'nden, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geldi.

    Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

    Can kayıplarına neden olan depremden derin üzüntü duyduğunu aktaran Komsic, mesajında şunları ifade etti:

    "Sizin ve halkınızın acısını paylaşıyor, bu zor zamanlarınızda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi ve kendi adıma, size, Türk halkına ve depremde yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Sizlere, depremin doğurduğu sonuçlarla başa çıkacak güç ve yaralılara acil şifalar diliyorum."

    'Her türlü yardıma hazırız'

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Her türlü yardımı göstermeye hazır olduğumuzu bildiriyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınları, kardeş Türk halkına kendim ve Azerbaycan halkı adından taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum."

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da taziye dileği iletildi. Mesajda, "Azerbaycan kardeş Türk halkının acısını paylaşıyor, her zaman onlarla birlikte ve her türlü yardıma hazır" denildi.

    Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Elazığ'daki depremin ardından kendisi ve Arnavut halkının bu zor zamanlarda dost ülke Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

    Sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki depremle ilgili paylaşımda bulunan Meta, trajik depremden etkilenen Türkiye'deki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiğini belirtti.

    ​Depremde hayatını kaybedenlere yönelik üzüntüsünü dile getiren Meta, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ve sevdiklerine, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diliyorum. Daha fazla kişinin hayatını kaybetmemesi için dua ediyorum. Bu doğal afette yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanlarda ben ve Arnavut halkı dost ülke Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

    ​Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla taziye ve destek mesajı yayımladı.

    Vlah, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Elazığ merkezli depremle ilgili büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Gagauzya'nın depremde ölenlerin yasını tuttuğunu dile getiren Vlah, "Gagauz halkı, bu zor durumda dost Türk halkın yanında" ifadelerini kullandı.

    Vlah, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

    İran, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye ve destek mesajı iletti.
    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yayımladığı yazılı açıklamasında, depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, Türk halkı ve hükümetine destek mesajı verdi. Musevi, özelikle depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

    Öte yandan İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin talimatıyla İran Acil Durumlar Kurumuna bağlı özel ekiplerin Türkiye'nin talep etmesi halinde deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır olduğu belirtildi.

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