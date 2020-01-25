Beşiktaş: Tribün önünde depremzedeler için Kızılay standı kurulacak

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe-Beşiktaş maç öncesi ve sonrası, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi için, kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere bize ayrılan tribünün önünde Kızılay standı açılacaktır. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." denildi.
Göztepe-Beşiktaş maç öncesi ve sonrası, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi için, kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere bize ayrılan tribünün önünde Kızılay standı açılacaktır. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. #YanındayızElazığ pic.twitter.com/jmd93pmj0I— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 25, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)