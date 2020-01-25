Deprem sonrası İran’dan Türkiye’ye yardım önerisi

İran Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonda arayarak İran’ın yardım yollamaya hazır olduğunu belirttiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Elazığ’da meydana gelen deprem sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonda arayarak İran’ın deprem mağdurlarına yardım yollamaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.

Açıklamada, “Türkiye’de meydana gelen deprem sonrasında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türk mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran’ın deprem mağdurları için gerekli yardımı göndermeye hazır olduğunu açıkladı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Zarif’in depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ilettiği de ifade edildi.