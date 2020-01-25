Kılıçdaroğlu’ndan Elazığ depremi açıklaması: Allah başka acılar vermesin

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Zor bir süreç yaşıyoruz. Beni bu süreç içerisinde duygulandıran olay, bu tür felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağanüstü bir çaba göstermesidir. Allah başka acılar vermesin" dedi.

Elazığ depremi ile ilgili açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

- Zor bir süreç yaşıyoruz. Beni bu süreç içerisinde duygulandıran olay, bu tür felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağanüstü bir çaba göstermesidir. Allah başka acılar vermesin.

- Bu tasada ve kıvançta beraber olmanın bütün güzelliklerini gösteriyor bize. Allah başka acılar vermesin. Bu tür acılar bizleri birleştiriyor ama keşke bu tür acılar olmasa, her türlü önlem alınsa ve dolayısıyla bir can kaybı yaşanmasa. En büyük arzularımızdan birisi de budur.

Ayrıntılar geliyor...