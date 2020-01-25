Elazığ'da depremzedeler, geceyi spor salonunda geçiriyor

Elazığ’da meydana gelen ve halen artçı sarsıntıları devam eden 6.8 büyüklüğündeki depremden dolayı evlerine gidemeyen bazı vatandaşlar spor salonunda kalırken, bazıları çadırda bazıları da araçlarda sabahlıyor.

Elazığ Sivrice'de ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin etkileri sürüyor. Elazığ’ın bazı mahallelerinde arama kurtarma çalışması sürerken, bazı mahallelerinde ise çöken evlerin enkazı kaldırılıyor. Kırsal kesimin de yoğun şekilde etkilendiği depremde bazı köyler yerle bir oldu. Evsiz kalan vatandaşlar için köylerde ve ilçe merkezlerinde çadır açılırken, il merkezinde de vatandaşların kalması için spor salonları açıldı.

​Evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor salonları, park ve bahçeler ile konferans salonlarına sığınıyor. Kimi vatandaşlar da geceyi araçlarında geçiriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yakup Kılıç Spor Salonu da depremzedeler için açılırken, günün bazı öğünlerinde yemek veriliyor. Soğuktan korunmaya çalışanlara battaniye dağıtıldı.

Depremin ardından Elazığ otogarında da yoğunluk başladı. Evleri güvenli olmayan veya hasar gören vatandaşlar çevre illerde yakınlarının yanına gidiyor.

Elazığ'da depremzedelere açılan spor salonunda günün bazı öğünlerinde yemek veriliyor, soğuktan korunmaya çalışanlara battaniye dağıtılıyor https://t.co/RCnBjOq84l pic.twitter.com/WV3TK7YSQO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 25, 2020

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