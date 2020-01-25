Manisa Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 20.49'da 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 7.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akhisar (Manisa)
Tarih-Saat : 25.01.2020, 20:49:47 TSİ
Enlem : 39.0368 N
Boylam : 27.8341 E
Derinlik : 7.90 km
Detay : https://t.co/o8bSmC0ftc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Manisa'da 22 Ocak Çarşamba günü merkez üssü Akhisar olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerde de hissedilen depremin ardından Manisa'da 1 saat içerisinde büyüklüğü 5.6 ile 2.1 arasında değişen 13 deprem daha gerçekleşmişti.
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