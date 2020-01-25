SABİM: 600 depremzede yakınına bilgi verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı 184 SABİM hattı üzerinden Elazığ depremi konusunda son 24 saat itibarıyla toplam 795 adet çağrı karşılandı. 115 kişiye genel bilgi, 600 kişiye yakınları hakkında bilgi verildi." ifadelerine yer verildi.
Sağlık Bakanlığı 184 SABİM hattı üzerinden Elazığ depremi konusunda son 24 saat itibarıyla toplam 795 adet çağrı karşılandı. 115 kişiye genel bilgi, 600 kişiye yakınları hakkında bilgi verildi. #DevletMilletininYanında pic.twitter.com/1Dzob02LDf— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) January 25, 2020
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