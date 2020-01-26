Bakanlar deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrasında Elazığ'daki hastanelerde serviste 153, yoğun bakımlarda ise 32 hastanın takip edildiğini belirterek, "Serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz bölgelerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Depremde 29 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildiren Koca, "Şu an Elazığ'da hastanelerimizde serviste yatan 153, yoğun bakımlarda takip edilen 32 hastamız var. Bu serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli" ifadelerini kullandı. 24 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan 2.5 yaşındaki çocuğun durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı. Genel durumu son derece iyi. Sadece alt ekstremitelerde ezilme dışında herhangi bir sorunun olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

'Hassas bir yöntemle anneyi kurtarma çalışması içindeler'

Enkaz altındaki çocuğun annesinin sağ olduğunu ve kendisiyle iletişim kurulduğunu aktaran Koca, babasının ise yaşamını yitirdiğini bildirdi. Fahrettin Koca, hayatını kaybeden babanın eşinin üzerine kapanması sebebiyle çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle vital bulgular açısından tansiyon, oksijen bulguları açısından genel durumunun son derece iyi olduğunu, iletişim kurulduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız anneye damar yolu açılarak serum taktılar. Damar yolundan da besleme ve birtakım ilaçları verme noktasına kadar geldiler. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz anneyi de sağ salim kurtarabilmek."

24 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan 2.5 yaşındaki çocuğun annesinin sağ olduğunu aktaran Sağlık Bakanı Koca, çocuğun babasının ise yaşamını yitirdiğini bildirdi: Babanın eşinin üzerine kapanması sebebiyle çok hassas bir çalışma yürütülüyor https://t.co/VGYBF09gbp pic.twitter.com/xkz4amrhYO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 25, 2020

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Koca, "Kızılay, AFAD ve diğer kuruluşlarla birlikte UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibimizin de yoğun bir gayretle çalıştığını görüyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, basın mensuplarının 2,5 yaşındaki çocuğun anne-babasının enkaz altında aynı yerde olup olmadığı yönündeki soruya, "Aynı yerde" cevabını verdi.

Koca, aileden abinin durumunun sorulması üzerine ise henüz onunla ilgili kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını kaydetti.

Bakan Kurum, üst yapı ve alt yapı çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Depremde hasar gören binaların durumuna ilişkin bilgi veren Kurum, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik. Bu, bugün yapmış olduğumuz tespitler. Çalışmalarımız devam ediyor. Malatya Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde 25 konut yıkık, 29 metruk bina yıkık olduğu, ağır hasarlı 418 binanın, orta hasarlı 4 bina, bir de adliye binası, az hasarlı 199 bina tespitlerini yaptık. Tespitlerimiz yoğun şekilde devam ediyor. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.

Alt yapıya ilişkin tespitlerinin devam ettiğini ve buralarda çok ciddi problemlerin olmadığını dile getiren Kurum, İller Bankası Genel Müdürlüğü personelince içme suyu, atık su arıtma tesisi, yağmur suyu hatları, doğal gaz hatlarının yerinde tespitlerinin yapıldığını ve yapılması gereken onarımların da yapıldığını belirtti.

Kurum, şunları kaydetti:

"Eğer riskli, ağır hasarlı bina varsa alanda mevcutta kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Tespitlerimizi yapacağız, bu çerçevede hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek projeyi gerçekleştireceğiz. TOKİ bünyesinde yaptığımız 400 rezerv konutumuz var. Bu konutlardan da yapacağımız kesin hasar tespit sonucunda vatandaşlarımıza hak sahibi olma imkanını vereceğiz. Diğer taraftan da Elazığ'da belirleyeceğimiz birkaç alanda da konutlar üreteceğiz ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını inşallah en kısa zamanda gidermiş olacağız."

'Karot numuneleri alınacak, tespitler yapılacak'

Bakan Kurum, yıkılan binalara yönelik bir ihmal tespitinin olup olmadığına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Mustafa Paşa mahallemizde enkaz çalışması biten yıkıktaki bodrum katta bir kolonun kesildiğine dair oturan vatandaşlarımızın böyle bir durumu, şikayeti var. Tabi enkaz çalışmalarını bitireceğiz, tamamlayacağız. Eğer betonarme projesine uygun olmayan bir durum söz konusuysa da hem bu işlemi yapanlarla ilgili hem izin verenlerle ilgili gerekli cezai işlemi yapacağız ama enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Bunun dışında da diğer binalarımızda da böyle bir durum söz konusu olması halinde kanuni işlemlerimizi bu noktada yapacağız."

Gezici laboratuvarlarının sahada bulunduğunu, betonlardan numune alabilecek durumda olduklarını aktaran Kurum, "Bu noktada biraz daha hazırlıklıyız diyebiliriz. Tabi ki bu binaların yarın hasar tespit çalışmaları yapılacak ve aynı zamanda karot numuneleri de alınacak. Sadece yıkılan binalar değil mahallede ne kadar riskli bina varsa tespitlerini yapıp yıkımlarını gerçekleştireceğiz." dedi.