AFAD: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 31 oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgeye ulaştırılan 9233 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumunun tamamlandığı, hasar tespit analizleri sonucunda 76 binanın yıkıldığı, 642'sinin ağır hasar aldığı, 425'inin de az ve orta hasarlı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

'Enkazdan kurtarılan kişi sayısı 45'e yükseldi'

Deprem sonrası AFAD koordinasyonunda enkazdan kurtarılan kişi sayısının 45'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 31 olduğu belirtilen açıklamada, 1547 kişinin depremden sonra hastanelere başvurduğu aktarıldı.

Alandaki çalışmalarda 3 bin 433 arama kurtarma personeli ile beslenme, barınma, enerji, haberleşme ve psikososyal çalışma gruplarından 192 personelin görev yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Yapılan çalışmalarda 17000 sıcak yemek, 5000 kahvaltı, 7000 çorba, 13550 bardak çay, 6275 su, 6495 ekmek, 6286 kutu ikram malzemesi, 1251 battaniye, 1211 ısıtıcı, 23 çadır ve 286 yatak dağıtımı yapılmıştır" ifadesi yer aldı.