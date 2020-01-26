Erdoğan: '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar beter, berbat, ahlaksızca paylaşımlar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'e hareketi öncesi İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.
Enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını açıklayan Erdoğan, 31 kişinin öldüğünü, 1607 kişinin yaralı olduğunu, 1503 kişinin de taburcu edildiğini söyledi.
Depremde yıkılan, hasar gören evler için hasar tespit çalışmalarından sonra süratle yeniden inşaat çalışmalarını başlatacaklarını belirten Erdoğan, "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar" ifadesini kullandı.
Bingöl depreminde biz anında deprem bölgesine gittik, dahil olduk ve orada adeta Bingöl'ü yeniden inşa ettik. Van depremi -Türkiye'nin Erzincan depreminden sonra ki belki Erzincan depreminden daha da büyük bir deprem- biz Van'ı yeniden inşa ettik. Van'ın merkezinden tutun Edremitine, Ercişine varıncaya kadar bütün oraları biz yeniden inşa etmek suretiyle sosyal donatı alanlarıyla bütün Vanlı kardeşlerimize yeni bir Van inşa ve ihya ederek yaşam koşullarını düzenledik."
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