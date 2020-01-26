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10:45 26 Ocak 2020
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

    Erdoğan: '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar beter, berbat, ahlaksızca paylaşımlar var

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
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    Cezayir'e gitmeden havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Elazığ merkezli deprem sonrası sosyal medyada hükümeti eleştirenlere yanıt verdi. Erdoğan, "Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'e hareketi öncesi İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.

    Enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını açıklayan Erdoğan, 31 kişinin öldüğünü, 1607 kişinin yaralı olduğunu, 1503 kişinin de taburcu edildiğini söyledi. 

    Depremde yıkılan, hasar gören evler için hasar tespit çalışmalarından sonra süratle yeniden inşaat çalışmalarını başlatacaklarını belirten Erdoğan, "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar" ifadesini kullandı.

    Elazığ’ın Maden İlçesine bağlı Gezin Mahallesi’nde 4 katlı bir bina yıkıldı. Enkazdan 1 ölü 1 yaralı çıkarılırken, halen 3 kişinin olduğu belirtiliyor. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Depreme ilişkin 'provokatif içerikli sosyal medya paylaşımlarına' soruşturma
    Erdoğan sosyal medyadaki deprem paylaşımlarına da değindi: "Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar. Depremi durdurma şansınız var mı? Böyle bir imkan zaten söz konusu değil. Bunu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkenin yapması mümkün değil.

    Bingöl depreminde biz anında deprem bölgesine gittik, dahil olduk ve orada adeta Bingöl'ü yeniden inşa ettik. Van depremi -Türkiye'nin Erzincan depreminden sonra ki belki Erzincan depreminden daha da büyük bir deprem- biz Van'ı yeniden inşa ettik. Van'ın merkezinden tutun Edremitine, Ercişine varıncaya kadar bütün oraları biz yeniden inşa etmek suretiyle sosyal donatı alanlarıyla bütün Vanlı kardeşlerimize yeni bir Van inşa ve ihya ederek yaşam koşullarını düzenledik."

    Etiketler:
    Sosyal medya, deprem, Elazığ, Cezayir, Recep Tayyip Erdoğan
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