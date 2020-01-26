Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremle ilgili yeni açıklamalarında şunları söyledi:

- Enkaz altında kalan 45 vatandaş kurtarıldı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını söyledi. Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir.

- Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık.

- Türkiye'den şöyle bir talebimiz var: AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin.