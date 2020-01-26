Kılıçdaroğlu: Farklı görüşlerimiz olabilir ama felaket yaşanıyorsa hep beraber yardımlar yapmaya çalışıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Farklılıklarımız olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir ama bir yerde felaket yaşanıyorsa hep beraber, hani tasada ve kıvançta beraber olmanın getirdiği güzellik içinde bölgeye yardımlar yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Suriçi Grubu'nun Fatih'te bir otelde düzenlediği İstanbul Toplantıları'nda, insanların farklı düşüncede olsa bile bir araya gelip, konuşması gerektiğini belirtti.

'Japonya'da da deprem oluyor ama insanlar hayatını kaybetmiyor'

'Böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım'

Depremin yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Depreme karşı önlem almak da hepimizin ortak görevi. Japonya'da da deprem oluyor, bizde de oluyor ama orada bizden daha şiddetli deprem olduğunda insanlar hayatını kaybetmiyor ama bizde insanlar hayatını kaybediyor. Demek ki almamız gereken önlemler var.

Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u aştı, Allahtan rahmet diliyoruz. Yaraılıların bir kısmı taburcu edildi, bini aşkın yaralı var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Elbette ki sizler de takdir edersiniz, böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle genel başkan yardımcılarını bölgeye gönderdiğini ifade etti: "İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Aydın'ın, Mersin ve Adana'nın büyükşehir belediye başkanları görevle bölgedeler. (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) Ekrem (İmamoğlu) Bey, o bölgeye gitti, diğer arkadaşlarım da hem insan olarak hem malzeme olarak bölgeye yardım götürdüler. Beni mutlu eden nokta şu: Zaman zaman kendi aramızda kavgalar ederiz, zaman zaman tartışırız ama böyle bir felaketle karşılaştığımızda toplumun her kesimi beraber, birlik içinde bölgeye yardım yapıyor. Farklılıklarımız olabilir, farklı görüşlerimiz olabilir ama bir yerde felaket yaşanıyorsa hep beraber, hani tasada ve kıvançta beraber olmanın getirdiği güzellik içinde bölgeye yardımlar yapmaya çalışıyoruz."