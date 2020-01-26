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18:34 26 Ocak 2020
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    Suriyeli Mahmud elleri ile kazıyarak enkazdan kurtardığı depremzede çift ile buluştu

    Suriyeli Mahmud elleri ile kazıyarak enkazdan kurtardığı depremzede çift ile buluştu

    © AA /
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    Elazığ'da depremin ardından enkaz bölgesine yardım amacıyla giden Suriye vatandaşı üniversite öğrencisi Mahmud, elleriyle kazarak enkazdan çıkarttığı Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın ile bir araya geldi.

    Elazığ'da enkaz altından kurtuluşuna vesile olan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman'a teşekkürünü dile getirerek sosyal medyada gündem olan depremzede Dürdane Aydın'ın, Mahmud ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

    Depremin ilk günü Sürsürü Mahallesi'ndeki enkaz altından çıkarıldıktan sonra çekilen videosunda kendisini kurtaran ve sadece isminin Mahmud olduğunu bildiği Suriyeli gence teşekkür eden Dürdane Aydın'ın, "Onu bulacağım" diye seslendiği videosu sosyal medyada yankı buldu.

    Anadolu Ajansı'nın ulaştığı Mahmud, 2 yıl önce Hama kentinden Hatay'a gelmiş ve üniversite eğitimi için 3 ay önce Elazığ'a yerleşmiş. İşten çıkıp spor yapmaya gittiği sırada depremin yaşandığını belirten Mahmud, deprem anıyla ilgili şunları anlattı:

    "Sarsıntı bitince ben de yıkılan bölgeye gittim. İnsanların sesini duydum. Sonra enkaz altından kadının ve eşinin sesini duydum. Ellerimle enkazı kaldırmaya çalıştım, çevredeki gençlerden de yardım istedim ve birlikte çalıştık. Önce adamı enkazdan çıkardık sonra kadının üzerine düşen parçaları çıkarmaya çalıştım. Kadının bacağının üzerine düşen büyük parçaları ellerimle kaldırdım, ondan sonra kadının bacakları serbest kaldı. Böyle olunca kaldırıp çıkardım. Ekipler de hastaneye götürdü."

    Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
    © AA / Halil İbrahim Sincar
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    Mahmud, kol ve ellerindeki izlerin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

    "Bendeki yaralar ağır değil. Zaten bir önemi de yok. Önemli olan onun kurtulması. Depremden sonra telefonum da kayboldu ama önemi yok. O insanların kurtulması benim için önemli. Telefonu olay yerindeyken ışık olarak kullanmış ve ablamızla eşi o telefonun ışığıyla kurtarılabileceğini anlamıştı. O yüzden bendeki yeri bambaşka."

    'Çocuk diye sorduğum kendi çocuğum değil Mahmud'

    Dürdane Aydın kurtulduğu anları şöyle anlattı:

    "Yukarıdan gelen bir ışığı (Mahmud'un telefonu) görünce eşim ıslık çalıp yardım istemeye başladı. Mahmud, önce eşimi kurtardı sonra beni bulunduğum yerden çıkardı. O sırada elinin kanlar içinde olduğunu gördüm ama o bana halen 'Abla cam var dikkat et, bir yerin kesilmesin' diyordu. O bizim kahramanımız ve Hızır'ımız. Ben enkazdan çıktığımda eşime sürekli çocuk nerede diye sordum. Herkes kendi oğlumu ve kızımı sorduğumu sanıyordu ama ben onların annemlerde olduğunu biliyordum. Benim çocuk diye sorduğum kişi halbuki Mahmud'du."

    Duygusal buluşma

    Karşısında 'Kahramanımızsın' diye nitelendirdiği Mahmud'u görür görmez gözyaşlarına hakim olamayan Dürdane Aydın, Mahmud'a sarılıp hıçkırıklara boğuldu.

    Kolları ve ellerindeki yara izlerini görünce daha da duygusallaşan Dürdane Aydın, Mahmud'un annesinin Suriye'de yaşadığını öğrenince "Sen hiç üzülme. Ben artık senin hem annenim hem de kardeşin. Seni artık bırakmam" diyerek sarıldı.

    Dürdane Aydın, yaptığı açıklamada, enkaz altındayken eşiyle birbirlerine sarıldıklarını ve kurtarılmayı hayal bile edemez hale geldiklerini söyledi.

    Dürdane Aydın'ın eşi Zülküf Aydın Mahmud'un kimsenin yapamayacağı bir fedakarlıkla kendisini kaybetmişçesine çaba gösterdiğini ifade etti.
    © AA /
    Dürdane Aydın'ın eşi Zülküf Aydın Mahmud'un kimsenin yapamayacağı bir fedakarlıkla kendisini kaybetmişçesine çaba gösterdiğini ifade etti.

    Zülküf Aydın şöyle konuştu:

    "Ben Mahmud'un telefonunun ışığını görünce bağırıp yardım istemeye başladık. O zaman kurtulacağımızı anladık. Mahmud, üzerimdeki enkazı biraz aldıktan sonra onun yardımıyla enkazdan çıktım. Sonra eşimi çıkarmaya çalıştı ama bacağı sıkıştığı için çıkaramadı. Sonra çevredekiler Mahmud'u ayaklarından sarkıtarak eşimin olduğu yere doğru uzattılar ve Mahmud eşimi kurtarmak için çalıştı. Bizim için bu süre çok kısıtlı gibi oldu aslında ama meğerse eşim 3,5 saat enkazda kalmış ve Mahmud o süre zarfında hep çabalamıştı. Eşimi kurtardıktan sonra Mahmud başkalarına yardım etmeye çalıştı. Eşimi o sırada ambulansa bindirmek istedi ama o sürekli Mahmud'u bulup teşekkür etmeye çalışmıştı. Dün de olay yerine gidip Mahmud'u aramıştık ama bulamamıştık."

    Etiketler:
    Elazığ, deprem
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