Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan depremde hayvanları telef olan vatandaşlara destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ ve Malatya’da depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği vereceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı bugün itibarıyla başlıyor.

Elazığ ve Malatya’da yetiştiricilerimizin mağduriyetini önlemek için büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımına başlıyoruz. Çadır hayvan barınağı ve yem desteğimiz de olacak.



Bugün ilk etapta 130 küçükbaş ile 30 büyükbaş, 1 kamyon kaba yem ve 1 kamyon da kesif yem desteği veriyoruz. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) January 26, 2020

Bakanlık tarafından yapılan incelemeler neticesinde, Elazığ ve Malatya'da yıkılan hayvan barınakları ve telef olan hayvan sayıları belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, telef olan hayvan sayısı kadar yapılacak hayvan yardımlarının yanı sıra, çadır hayvan barınağı ve yem desteği de verilecek.

Desteğin koordinasyonu Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülecek.