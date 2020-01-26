Abhazya Dışişleri deprem dolayısıyla Türkiye’ye başsağlığı diledi

Abhazya Dışişleri Bakanlığı Elazığ’da meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye’ye başsağlığı dileklerinin iletildiği bir mesaj sundu.

Abhazya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Elazığ’da meydana gelen ve ölü sayısının 38’e ulaştığı 6.8 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Türkiye’ye taziye mesajı sunulduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti halkı ile dayanışma içinde olduğunu ifade eder, depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına en derin taziyelerini sunar, yaralılara acil şifalar diler” ifadeleri yer aldı.

Son gelen bilgilere göre Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e, enkazdan kurtarılanların sayısı 45'e yükseldi. Yaralı sayısı 1607 olarak açıklandı. Yaralı 104 kişi de tedavi altında.