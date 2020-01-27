İletişim Başkanlığı'ndan Basın Kartı açıklaması

Basın kartlarıyla ilgili yapılan bilgilendirmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı: "İletişimin her alanıyla ilgili Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan birikimimizle hareket ediyor ve kurumsal bir perspektif sunuyoruz. Basın Kartları konusu bu birikimimizle ele aldığımız ve bugünün şartlarını gözettiğimiz en hassas konular arasında."

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirme ve Altun'un paylaşımı şöyle:

İletişimin her alanıyla ilgili Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan birikimimizle hareket ediyor ve kurumsal bir perspektif sunuyoruz.



Basın Kartları konusu bu birikimimizle ele aldığımız ve bugünün şartlarını gözettiğimiz en hassas konular arasında. pic.twitter.com/dIuVMBtBzz — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 26, 2020

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