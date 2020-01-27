Yer bilimci Prof. Dr. Cenk Yaltırak, depremle ilgili araştırmaları anlattığı sırada kendisine sorulan "Bahsettiğiniz projelerin maliyeti ne kadar" sorusuna "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz" yanıtını verdi. Yaltırak'ın yanıtı üzerine canlı yayında kısa süreli sessizlik yaşandı.

Habertürk'te canlı yayına katılan yer bilimci Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Elazığ'da yaşanan depremle ilgili yaptığı sunumda Türkiye'deki fay hatlarını ve buna yönelik alınması gereken önlemleri anlattı.

Sunumu sırasında tarım arazilerine yerleşim yeri kurulduğuna dikkat çeken Yaltırak, "Tarım alanına kent kurmak dünyanın en büyük enayiliğidir. Çünkü burada yeraltı suları dinamik" dedi.

Türkiye'nin en güzel tarım arazilerinde şu an sanayi kuruluşlarının olduğunu belirten Yaltırak, fay hatları üzerinde yaşanan depremlerin tarihlerini anlattı. Elazığ'da yaşanan depremin de fay hattının verdiği bir 'mesaj' olduğunu söyleyen Yaltırak, "Bunların araştırılması ve bunlara proje aktarılması lazım" dedi.

Yaltırak'ın sunumu sırasında programın konukları arasında yer alan Gazeteci Çetiner Çetin, "Hocam bahsettiğiniz projelerin maliyeti ne kadar" diye sordu.

Yaltırak, Çetiner'in sorusuna, "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz. Ama bizim insan malzememiz bu tarafa doğru bakan bir malzeme değil" diye yanıt verdi. Yaltırak'ın yanıtı sonrası canlı yayında kısa süreli sessizlik yaşandı.

Yer bilimci Prof. Dr. Yaltırak: İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz https://t.co/1VvcsgDAul pic.twitter.com/WxtZ0WPGTh — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 26, 2020

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