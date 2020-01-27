Elazığ'a yardım paketinin içinden çıkan not: Harçlığımdan veriyorum, siz hiç üzülmeyin

Kırklareli'nin Lüleburgaz içinde Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında verilen bir pakette 15 TL ve "Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle” yazılı not bulundu.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde geçen cumartesi günü meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı.

İl mülki amirlerinin idaresinde gerçekleştirilen yardım kampanyalarında çok sayıda vatandaş bağış gerçekleştirirken bunun en duygulandıran örneği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleşti.

Lüleburgaz Belediyesi'ne bugün ailesiyle birlikte yardım paketi bırakan küçük bir kız çocuğunun sarılı bir kağıt bıraktığı görüldü.

​Görevliler aile gittikten sonra paketi kontrol ederken, paketin içinde yazan not dikkati çekti. Görevlilerin açtığı notta 15 TL vardı ve “Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle” yazdığı görüldü.