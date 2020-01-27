TBMM'de Venezüella ile ticaret anlaşmasına öncelik verilecek

TBMM Genel Kurulu bir hafta ara verdiği çalışmalarına yeniden başlıyor. Türkiye ile Venezüella arasında imzalanan ticaretin geliştirilmesine ilişkin anlaşma da TBMM’nin bu hafta görüşeceği yasal düzenlemeler arasında yer alıyor. Anlaşmaya CHP ve İYİ Parti’den ekonomiyi ve üreticileri olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle itirazlar var.

TBMM’de bu hafta eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan Teklif ile kamuoyunda imar düzenlemesi olarak da bilinen Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif görüşülecek.

Meclis gündemine gelmesi beklenen bir başka düzenleme ise 'Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezüella Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi' olacak.

Hedef gümrük vergilerinin en geç yedi yılda sıfıra indirilmesi

AK Parti’nin TBMM’de öncelikli olarak görüşülmesini istediği anlaşma 17 Mayıs 2018 tarihinde iki ülke ekonomi bakanları tarafından video konferans yolu ile imzalandı. Teklifin gerekçesinde ise anlaşmaya ilişkin şu bilgilere yer veridi:

CHP ve İYİ Parti karşı: Ekonomik rasyonaliteye aykırı, üreticilerimizin hilafına

"Anlaşma iki ülke arasında Dünya Ticaret Örgütü ile Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (1994) prensipleri doğrultusunda, aşamalı olarak serbest ticaret alanı tesis edilmesini öngören bir tercihli anlaşmadır. Anlaşma kapsamında Venezüella’nın, tarife satırlarının yüzde 91,7’sinde gümrük vergilerini en geç yedi yılda sıfıra indirmesi; Türkiye’nin ise tarife satırlarının yüzde 92’sinde uygulanan gümrük vergilerini yine yedi yıllık bir takvim ile sıfıra indirmesi ve yüzde 2’sinde kısmi vergi indirimi yapması öngörülmektedir. Söz konusu anlaşma ile ülkemizin başlıca ihraç ürünlerinde Latin Amerika pazarına giriş imkânlarının artırılması, ihraç ürünleri gamının genişletilmesi, ülkemiz imalat sanayinin mevcut ve potansiyel hammadde ihtiyacı için bölgenin zengin kaynaklarına gelişmiş tercihli erişimin sağlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, anlaşmanın eklerinde mal ticaretindeki taviz listeleri ile menşe kuralları, ticari işbirliği ve anlaşmazlıkların çözülmesine ilişkin hükümler düzenlenmekte olup bahse konu eklere ilişkin değişikliklerin Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanmasına dair yetkiye ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu yetki uyarınca anlaşmanın eklerine ilişkin değişikliklerin yürürlüğe giriş sürecinin kısaltılması mümkün olacaktır.”

Anlaşmanın görüşüldüğü TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ise CHP ve İYİ Parti, muhalefet şerhi yazarak anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamasına dair cumhurbaşkanın yetkili kılınmasın karşı çıktı.

CHP’li üyeler Ünal Çeviköz, Haluk Koç, Yunus Emre, Utku Çakırözer ile İYİ Partiyi üye Aydın Sezgin, cumhurbaşkanına ‘doğrudan onaylama’ yetkisi verilmesinin TBMM’nin devreden çıkarılması anlamına geleceğini ifade etti.

CHP, muhalefet şerhinde ayrıca, “Bu anlaşma kapsamında Venezüella’dan sıfır gümrükle ya da vergi indirimiyle tarım ürünleri, canlı hayvan ve hayvansal ürünler ithal edileceği anlaşılmaktadır. Genel olarak Türkiye ekonomisinin, özel olarak da tarım ve hayvanlığın içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında üreticilerimizin hilafına olacak bu durum kabul edilemez” dedi.

İYİ Parti de muhalefet şerhinde aynı konuya dikkat çekerek, ülke ekonomisi ve üreticilerin yaşadığı sıkıntılar göz önünde bulundurulduğuna, böyle bir düzenlemenin ekonomik rasyonaliteye aykırı olduğun, yetiştiricilerin çıkarlarıyla ter düştüğünü kaydetti.

TBMM’de kabul edilmesi ile iç onay süreci tamamlanacak

Anlaşmanın TBMM’de kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte iç onay süreci tamamlanmış olacak. Anlaşmanın Venezüella’daki iç onay sürecinin ise daha önce tamamlandığı ifade edildi.