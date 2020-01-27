TBMM'de Venezüella ile ticaret anlaşmasına öncelik verilecek

TBMM’de bu hafta eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan Teklif ile kamuoyunda imar düzenlemesi olarak da bilinen Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif görüşülecek.
Meclis gündemine gelmesi beklenen bir başka düzenleme ise 'Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezüella Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi' olacak.
Hedef gümrük vergilerinin en geç yedi yılda sıfıra indirilmesi
AK Parti’nin TBMM’de öncelikli olarak görüşülmesini istediği anlaşma 17 Mayıs 2018 tarihinde iki ülke ekonomi bakanları tarafından video konferans yolu ile imzalandı. Teklifin gerekçesinde ise anlaşmaya ilişkin şu bilgilere yer veridi:
CHP ve İYİ Parti karşı: Ekonomik rasyonaliteye aykırı, üreticilerimizin hilafına
Anlaşmanın görüşüldüğü TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ise CHP ve İYİ Parti, muhalefet şerhi yazarak anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamasına dair cumhurbaşkanın yetkili kılınmasın karşı çıktı.
CHP, muhalefet şerhinde ayrıca, “Bu anlaşma kapsamında Venezüella’dan sıfır gümrükle ya da vergi indirimiyle tarım ürünleri, canlı hayvan ve hayvansal ürünler ithal edileceği anlaşılmaktadır. Genel olarak Türkiye ekonomisinin, özel olarak da tarım ve hayvanlığın içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında üreticilerimizin hilafına olacak bu durum kabul edilemez” dedi.
İYİ Parti de muhalefet şerhinde aynı konuya dikkat çekerek, ülke ekonomisi ve üreticilerin yaşadığı sıkıntılar göz önünde bulundurulduğuna, böyle bir düzenlemenin ekonomik rasyonaliteye aykırı olduğun, yetiştiricilerin çıkarlarıyla ter düştüğünü kaydetti.
TBMM’de kabul edilmesi ile iç onay süreci tamamlanacak
Anlaşmanın TBMM’de kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte iç onay süreci tamamlanmış olacak. Anlaşmanın Venezüella’daki iç onay sürecinin ise daha önce tamamlandığı ifade edildi.
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