Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden depremzede hayvanlara ücretsiz tedavi

Veteriner hekimler, Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle yaralanan hayvanları ücretsiz tedavi edecek.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Mesleğimizle ilgili olarak devletimizin çalışmalarına yardımcı olmak, yanında yer almak, hem vicdani hem de vatandaşlık görevimizdir" dedi.

Veteriner hekimlerin, Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının önemli bir kısmının bulunduğu, depremin zarar verdiği Elazığ ve Malatya'da göçük altında kalan, yaralanan çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarının tedavileri için bölgede hizmet verdiğini belirten Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kış şartlarından da oluşabilecek hayvan kaybını azaltmak, göçük altında kalan, yaralanan çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarının sağlık kontrolü ve tedavisini yaparak, yetiştiricimize destek olmak amacıyla; serbest ve kamuda çalışan veteriner hekimlerimiz de ilk andan itibaren büyük bir fedakârlık ile sahada yetiştiricinin yanındadırlar. Serbest veteriner hekim meslektaşlarımız hiç bir ücret talep etmeden zarar gören hayvanların tedavilerini yapacaklardır. Şu anda da en ücra noktalarda çalışmalarına devam etmektedirler."

Açıklamada irtibat numaralarına da yer verildi.