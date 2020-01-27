Hasan Kaçan: 'Yazıklar olsun Cem Yılmaz' deniyor ya, doğru yapılmıyor

Oyuncu Hasan Kaçan, sosyal medyada komedyen Cem Yılmaz'a yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi ve "Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım. ‘Yardımı gözümüze mi sokuyorsun’ demeyin diye sesini çıkarmıyor" dedi.

Oyuncu Hasan Kaçan, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilen komedyen Cem Yılmaz'ı savundu.

Twitter'da açılan "Yazıklar olsun Cem Yılmaz" tabelasına tepki gösteren Kaçan, "Doğru yapılmıyor. Ben de bildiğimi söyleyeyim. Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım. ‘Yardımı gözümüze mi sokuyorsun’ demeyin diye sesini çıkarmıyor. Doğruya doğru. Elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Yazıklar olsun Cem Yılmaz" deniyor ya...

Doğru yapılmıyor.

Ben de bildiğimi söyleyeyim. Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım.

"Yardımı gözümüze mi sokuyorsun" demeyin diye sesini çıkarmıyor.

Doğruya doğru.

Elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederiz. — Hasan Kaçan (@hetenketenabi) January 26, 2020

​Kaçan, devamında da şunları kaydetti:

"Bir insanın seveni çok olunca sitem edeni de çok olur. Cem Yılmaz'dan 'Geçmiş olsun' mesajı iyi olurdu. Ama kendisi sessiz yardımı tercih etmiş. Neticede, bir ve beraber olunması gereken günlerde ayrılık/gayrılık olmaz."

Bir insanın seveni çok olunca sitem edeni de çok olur. Cem Yılmaz'dan "Geçmiş olsun" mesajı iyi olurdu. Ama kendisi sessiz yardımı tercih etmiş.

Neticede, bir ve beraber olunması gereken günlerde ayrılık/gayrılık olmaz. https://t.co/u1GTzwN9WB — Hasan Kaçan (@hetenketenabi) January 26, 2020

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