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    40 günlük bebeği kapı önüne bıraktı, 'Babasına ders vermek istedim' dedi

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    Adana'da Ayşe E. adlı kadın dini nikahlı eşinin çocuğuna bakmadığını ileri sürerek 40 günlük bebeğini kaynının kapısının önüne bırakıp kaçtı. Ayşe E.'nin kocasının kendisi ve bebeğiyle ilgilenmediğini, bu nedenle ona ders vermek için bebeği bıraktığını söylediği öğrenildi.

    İHA'nın aktardığı habere göre, olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu mahallesinde meydana geldi.

    Bir masaj salonunda çalışan Ayşe E. ile Celal Y. bir süre önce dini nikahla evlendi. Bu evlilikten 40 gün önce Masal ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

    Ancak Celal Y. eşine ve çocuğuna bakmamaya başladı. Bunun üzerine Ayşe E. kızını alıp kundağına kendi ismini, telefon numarasını ve adresini yazarak kaynının evinin kapısına bıraktı.

    Anneyi arayan polis: Sen nasıl annesin?

    Bakkaldan gelen kaynının oğlu bebeği görüp içeri alırken ailesi polise haber verdi. Bebeğin kundağındaki notu alan polis anneyi arayarak, "Sen nasıl annesin, 40 günlük bebek buraya bırakılır mı? Kocan ile sorunların böyle çözülür mü? Bu vicdansızlık, nasıl böyle bir vicdansızlık yaparsın?" diye tepki gösterdi.

    Daha sonra bebek polis tarafından alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis anne ve babaya ulaşarak ifadelerini almak üzere emniyete çağırdı.

    Ayşe E.'nin kocasının kendisi ve bebeğiyle ilgilenmediğini bu nedenle ona ders vermek için bebeği kaynının evinin önüne bıraktığını söylediği öğrenildi.

    Etiketler:
    Hastane, Dini nikah, Anne, Baba, Polis, Bebek, Seyhan, Adana
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