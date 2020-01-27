Elazığ depremindeki can kaybı 40'a yükseldi

Elazığ depreminin ardından Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı enkazında sürdürülen çalışmalarda enkaz altındaki 3 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşılmıştı.

İki kişi için devam eden çalışmalarda öğle saatlerinde bir noktaya yoğunlaşıldı. Ekipler bugün bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

1 kişi daha enkaz altında

Can kaybı sayısı 40'a (Elazığ 36, Malatya 4) yükselirken, enkaz altında kalan son kişi için çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla yapılıyor.

87 yaralı

Şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı. Deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1520’si taburcu edildi.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden 18 yaralının da hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Depremin üzerinden 60 saatten fazla bir süre geçti. Uzmanlar enkaz altında kalanlar için 72 saatin (3 gün) hayati önemde olduğunu belirtiyor.