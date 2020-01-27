İşkence edilerek öldürülen 8 yaşındaki Muhammed'in davasında yeni gelişme

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bırakılan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alınan dayısı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan halanın sorgusuna devam ediliyor.