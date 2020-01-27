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    Konya ile Afyonkarahisar arasında 'domuz eti' tartışması: '2 lokantayı temize çıkarmak için bir şehir suçlanamaz'

    © İHA / H.İBRAHİM PARLAK
    Türkiye
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    Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, Afyonkarahisar'da 2 lokantada domuz eti tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük'ün 'domuz yağı' açıklamasına tepki gösterdi. Balbaloğlu, "Oda başkanı 2 lokantayı temize çıkarmak adına Konya gibi bir şehri suçladı. Kendisinden tekzip bekliyoruz" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 13 Ocak'ta açıklanan hileli ve tağşişli gıda ifşa listesinde Afyonkarahisar'da 2 lokantada 'Adana Kebap'ta domuz eti tespit edildiği açıklandı.

    Açıklamanın ardından Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük, tespit edilenin et değil, yağ olduğunu ve kebap yağının da Konya'dan alındığını öne sürdü.

    © AA / Emin Mengüarslan
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    Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, meslektaşı Yörük'ün açıklamasına tepki gösterdi.

    Yörük'ü açıklamasından geri dönmeye davet eden Balbaloğlu, şunları söyledi:

    "Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı'nın talihsiz bir açıklaması olmuştur. 'Konya'dan gelen kuyruk yağında domuz eti tespit edildi' diye. Aslı astarı olmayan, belgesi olmayan bir durumdur. Konya'mızda asla böyle bir şeyin olmayacağı gibi, esnafımızın da böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini biliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tağşiş listesinde yer alan bu iki Adana kebapçı firmasında domuz yağı değil de domuz eti tespit edilmiştir. Kasaplar Odası Başkanı'nın herhalde Tarım Bakanlığı'nın verdiği rapordan haberi yok ki, iki esnafı masumane duruma getirmek için, temizlemek için Konya gibi bir şehri zan altında bırakmıştır. Konya halkı ve esnafı böyle şeylere kesinlikle tenezzül etmez. Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı ile birebir görüştük. Bir tekzip yayınlatmak suretiyle bir düzeltme yaparsa biz de buna göre bir tutumda bulunacağız. Ancak diretirlerse biz de hukuka başvuracağız. Afyonkarahisar Tarım il Müdürlüğü ile yapılan görüşmede bahsedilen lokantadan alınan üründe yapılan incelemede domuz yağı veya kuyruk yağı olmadığı, tespit edilen ürünün tamamen domuz eti olduğu laboratuvar sonuçlarıyla da sabit."

    'Geri adım atmazsa hukuka başvuracağız'

    Balbaloğlu, "Oda başkanı 2 lokantayı temize çıkarmak adına Konya gibi bir şehri suçladı. Kendisinden tekzip bekliyoruz. Geri adım atmazsa bizde hukuka başvuracağız" dedi.

    Etiketler:
    Kebapçı, Kebap, İbrahim Yörük, Davut Balbaloğlu, Lokanta, Domuz yağı, Afyonkarahisar, Konya, Domuz eti, Tarım ve Orman Bakanlığı
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