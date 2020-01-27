CHP'li Öztunç: Fay hattına 30 kilometre paralel yüksek hızlı tren planlanıyor

CHP'li Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş'ın deprem bölgesi olduğunu dile getirerek, olası depremin beklendiği Türkoğlu ilçesine yönelik uyarılarda bulundu.

"Elazığ ve Malatya'daki depremin Türkoğlu'na doğru gidebileceği" yönündeki uyarılara işaret eden Öztunç, "Bilim adamları açık açık Türkoğlu'nu işaret ediyorlar. Türkoğlu'nda son deprem 1500'lü yıllarda olmuş. O günden bu yana birikme yaşandığı söyleniyor" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin Karacasu Kampüsü'nün deprem yönetmeliğine aykırı yapıldığını kaydeden Öztunç, "Buranın depreme dayanıklı olmadığına dair raporlar var. 6 bin öğrencinin eğitim gördüğü kampüste binalar çatlak. Herkes biliyor. Orta şiddetteki bir depremde Karacasu Kampüsü yıkılır. Tedbir almak için bu çocukların ölmesi mi gerekir. Bu kampüs ya bir an evvel boşaltılmalı ya da başka bir çare bulunmalıdır" diye konuştu.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren güzergahının tartışıldığını dile getiren Öztunç, bilim insanlarının, Ankara-Sincan-Çayırhan-Sakarya-İstanbul güzergahında planlanan hatta verimlilik, maliyet ve deprem konusunda itirazlarda bulunduğunu söyledi.

'Deprem açısından ciddi risk taşıyor, planlanan güzergah yanlış'

"Hızlı tren güzergahının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın tam üstünde" olduğunu öne süren Öztunç, "Projeye göre yüksek hızlı tren, 30 kilometre boyunca bu fay hattına paralel gidiyor. Bu, deprem açısından ciddi risk taşıyor. Planlanan güzergah yanlış, yeniden belirlenmesi gerekiyor. Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul güzergahı tercih edilmelidir" değerlendirmesini yaptı.

Öztunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatmak için iki kez yazılı başvuru yaptığını, Cumhurbaşkanı'nın özel kalemini arayarak randevu istediğini ancak kendisine randevu verilmediğini söyledi.