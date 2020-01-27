Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesi davasında sanıklara 10'ar yıl hapis

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan 3 sanığa 10’ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, hükümle birlikte 3 sanığın da tutuklanmasına hükmetti.

Yenimahalle ilçesi Batıkent Semti Turgut Özel Mahallesi'nde, geçen yılın Nisan ayında 16 sokak köpeği, zehir verilerek, öldürülmüştü. Yapılan araştırmalar sonucu köpeklerin; Musa D., Levent Ö. ve Aydın G. tarafından zehirli tavuk verilerek, öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol çerçevesinde, haftada 1 gün imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.