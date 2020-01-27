Soylu depremzedeleri enkazdan çıkaran SuriyeIi Mahmud'a teşekkür etti: 400 yıl aynı sancak altında yaşadık, biz kardeşiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremde Dürdane Aydın ile eşi Zülküf Aydın'ı enkazdan kurtaran Suriyeli Mahmud el Osman'a teşekkür etti. Soylu, "Mahmud, insanlığın kendine vermiş olduğu vazifeyi yerine getirdi. Biz 400 yıl aynı sancak altında yaşadık. Biz kardeşiz. Aynı kıbleye doğru secde ediyoruz" diye konuştu.

Elazığ'da cuma akşamı meydana gelen 6.8'lik depremde Aydın çiftini enkazdan kurtaran Suriyeli Mahmud el Osman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte, yıkılan Dilek apartmanı enkazında görüştü.

Enkaz incelemesi yapan Soylu ile Koca, Suriyeli Mahmud'a sarılarak teşekkür ederken, kendisine arama kurtarma sırasında kaybolan telefonu yerine yeni bir telefon hediye etti.

Soylu, "Milletimiz her şeyin en iyisini en doğrusunu bilmektedir. Çok zor bir durumdayız. Herkes yapılması gerekeni hem de en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Allah milletimizden razı olsun. Mahmut’ta hakikaten insanlığın kendine vermiş olduğu vazifeyi yerine getirdi. Biz 400 yıl aynı sancak altında yaşadık. Biz kardeşiz. Bu kardeşliğimize devam ediyoruz. Aynı kıbleye doğru secde ediyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Bu zor günlerde el ele birlikteliğimiz ortaya koymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Mahmud’un ailesinin İdlib’de olduğunun hatırlatılması üzerine Soylu, “Biz şu anda burada nasıl bir mücadele ortaya koyuyorsak, sivil toplum örgütleri ile beraber orada da aynı meseleyi yapıyoruz. Çadır, konteyner kuruyor, bombadan kaçan annelere ve çocuklara, yaşlılara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sınırımızın 20-30 kilometre ilerisinde insanlık adına birbirimize sahip çıkıyoruz. Coğrafyamız büyük bir sınavdan geçiyor” dedi.

Bakan Koca: Biz aynı değerlere ve aynı inanca sahibiz

Sağlık Bakanı Koca da, “Biz aynı değerlere ve aynı inanca sahibiz. Mahmud da, Emine de insanlığın tek bir dil olduğunu hepimize göstermiş oldu” diye konuştu.

'Mahmud'la beraber kan kardeşi olduk'

Elazığ itfaiyesinde görevli Ferit Bolat da Mahmud'a teşekkür ederek, "Olay yerine gelen ilk ekibiz ve o sırada Mahmud yanımıza geldi. Bize çok yardımcı oldu. Biz tedbir aldığımızda içeride sıkışan karı kocaya ilk müdahale eden kendisidir. İsmini orada öğrendim. Telefonu ışık olarak tutuyordu, orada düşürdü ve kayboldu. Elleri ve tırnakları ile kazdı. Mahmud’la beraber kan kardeşi olduk. Allah razı olsun çok faydası olduğu" ifadelerini kullandı.

© İHA / ÖMER ÇETİN-AW919554 Elazığ itfaiyesinde görevli olan Ferit Bolat, Mahmud'un enkazı elleriyle kazdığını söyleyerek, "Mahmud'la beraber kan kardeşi olduk" dedi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Mahmud, "Burada olduğuma çok sevindim. Çok önemli bir kişiyle görüştüm. Bakan Bey'in telefon hediyesi için çok teşekkür ederim" dedi.

İletişim Başkanlığı: Mahmud'un hikayesi milyonların yüreğine dokundu

Öte yandan İletişim Başkanlığı da depremzede çifti kurtaran Mahmud'la ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İngilizce yapılan paylaşımda, "Suriyeli mülteci Mahmud el Osman'ın Türk çifti kurtarma hikayesi milyonların yüreğine dokundu" ifadelerine yer verildi.