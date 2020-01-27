TürkAkım'da ilk 1 milyar metreküp gaz sevk edildi

Gazprom, bu yıl başında hizmete giren 8 Ocak'ta resmi açılışı yapılan TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden ilk 1 milyar metreküplük gazın transfer edildiğini açıkladı.

TürkAkım doğalgaz boru hattında sembolik bir aşama geride kaldı. Gazprom, 8 Ocak'ta resmi açılışı yapılan TürkAkım üzerinden sevkiyatta ilk 1 milyar metreküp barajının aşıldığını belirtti.

Şirket, "Bu hacmin yaklaşık yüzde 54'ü Türk pazarına, yüzde 46'sı da Türkiye-Bulgaristan sınırına sevk edildi" ifadelerini kullandı.

TürkAkım, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı boru hattından oluşuyor. Bu hatların biri Türk pazarına sevkiyata başlarken, diğeriyse inşası tamamlandıktan sonra Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki tüketicilerin kullanımına ayrılacak.