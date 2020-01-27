Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gambiya'da ülkenin Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın açıklaması düzenledi. Erdoğan "Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok barış diye bir derdi yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Barrow, baş başa ve heyetlerarası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili ilişkilerin önemine vurgu yapan Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu'nun lideri Halife Hafter'le ilgili bir soruya ise "Libya'daki süreç namlunun ucundadır. Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok barış diye bir derdi yok" diye yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Afrika'nın gülümseyen sahili olarak bilinen bu ülkeye ilk ziyaret yapan Türk Cumhurbaşkanı olmaktan gurur duyuyorum.

- 2018 sona ermeden THY ile seferlerini başlattık. TİKA'nın Banjul program kordinatörlüğünde aynı yıl gerçekleştirdik

- Bugün yaptığımız görüşmelerde de karşılıklı ilişkilerimiz ne olacağını konusunu konuştuk.

- FETÖ'nün eğitim kurumu kisvesi altında okullarını ilk durduran ülke Gambiya'dır.

- Gambiyalı evlatlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamasına müsaade etmedik.

- Türkiye bursları ile son 9 sene içerisinde 170 Gambiyalı öğrenciye ülkemizde üniversite imkanı sağladık.

- Mezun öğrencilerimizi kendi ülkelerine doktor mühendis ve siyasetçi olarak hizmet ettiklerini görmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır

- Ekonomik ilişkilerimiz ne yazık ki istediğimiz noktada değildir.

- Türkiye ile Gambiya arasında 2019 yılında ticaret hacmi 55 milyon dolar oldu. ikili ticaretimizi daha dengeli bir yapıya sağlamak istiyoruz.

- Anlaşmanın iç onayını ülkemizde tamamladık.

- İdlib meselesinde maalesef rejim hala ihanetine devam ediyor.

- Hafter ne Moskova'da ne Berlin'de bu sürece uymuştur. Gerek Berlin süreci gerekse Moskova işinde de Hafter varılan veya hazırlanan metne imza atmamıştır. Sarrac imzasını atmıştır ama Hafter atmamıştır. Uluslararası toplantılarrn taraflar böyle metinlere imza koymuyorsa burada bir mutabakat sağlanmış denilemez. Berlin süreci geniş katılımlı olmasına rağmen Hafter oteldeki odasından takip etmiştir. Tabi bu 55 maddelik metin BM'ye de gidecek. Hafter'in sözcüsünün 'Libya'daki süreç namlunun ucundadır.' açıklaması çok manidardır. Bu şunu gösteriyor, Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler.

- Hafter'in yanındakiler ise başta kendisi olmak üzere lejyonerdir. Arkasındaki Abu Dabi yönetimidir. Şu anda da tabi Hafter bu lejyonerlerin ile beraber Sudan'dan 5 bin asker aracı olarak buraya gelmiştir. Temennimiz odur ki Libya biran önce barışa kavuşur.