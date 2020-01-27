Sağlık Bakanı Koca: Kesin koronavirisü tanısı olan bir hastamız olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Şu ana kadar kesin koronavirisü tanısı olan bir hastamız olmadı" dedi.

Koca, Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan coronavirüsüne dair açıklamalarda bulundu.

"Şu ana kadar kesin koronavirisü tanısı olan bir hastamız olmadı" diye Koca, Aksaray'daki olayla ilgili ise sadece bir kişiden şüphelenildiğini belirterek alınan numunenin sonucunun henüz çıkmadığını belirtti.

Bakan Koca Aksaray'daki hastanın durumunun iyi olduğunun da altını çizerek Çin'den gelmesinden dolayı şüphelenildiğini söyledi.