Soylu, 'HDP'li belediyelerin deprem yardımları engellendi' iddiasını yalanladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li belediyelerin Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için gönderdiği yardımların engellendiği iddiasını yalanladı. Soylu, yardımların AFAD üzerinden koordine edildiğini belirterek, "HDP’li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li belediyelerin Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için gönderdiği yardımların engellendiği iddiasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yardımların AFAD üzerinden organize edildiğini belirten Soylu, HDP'li Kars Belediyesi'nin yardımlarının kabul edildiğini söyledi.

Soylu, HDP’li Ergani Belediyesi’nin AFAD ile bir koordinasyon kurmadan yardım toplayıp getirdiğini ifade ederek, "Kriz anında sağlık ve güvenlik açısından geri çevirdik. Buna karşın HDP’li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik” dedi.

HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ise yardımları AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde topladıklarını ve Elazığ’a teslim ettiklerini belirtti.