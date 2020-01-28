Akşener: Acılar ve felaketler üzerinden siyaset yapılmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak “Acılar ve felaketler üzerinden siyaset yapılmaz. Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır" dedi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, 'Yine Yunus’u hatırladım' başlığıyla yayımlanan yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarını da okurlarına aktardı.

"Meral Akşener deprem olduğu anda canlı yayındaydı, 'Siyaset konuşulmaz' dedi, yayının bitirilmesini istedi. Deprem bölgesine gitti, siyasi demeç vermedi. Akşener birlik ve beraberliğin nasıl olması gerektiği konusunda dört dörtlük bir duruş sergiledi" diyen Fırat, Akşener'in kendisine şunları söylediğini ifade etti:

“Acılar ve felaketler üzerinden siyaset yapılmaz. Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır. Siyasetçiler olarak önceliğimiz, arama ve kurtarma faaliyetlerinin elbirliği ile tamamlanması, vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda ihtiyaçlarının eksiksiz bir şekilde karşılanması olmalıdır. Ama bu olan bitene kör ve sağırız demek asla değildir. Elbette ki gelişmeleri, yapılan ve yapılmış olması gereken icraatları, toplanan vergilerin akıbetini takip ediyoruz. Ancak bunları gündeme taşımanın zamanı, depremzede vatandaşlarımızın güvenlik ve huzurları sağlandıktan sonra olmalıdır.”