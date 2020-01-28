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10:07 28 Ocak 2020
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    Suriyeli Mahmud el Osman

    Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verilecek

    © AA /
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki 6.8'lik depremde 2 kişiyi elleriyle kazarak enkazdan kurtaran Suriyeli Mahmud el Osman'a ve ailesine vatandaşlık verileceğini açıkladı. Mahmud, "Bunu yaparken ödül almayı hiç düşünmedim ama çok sevindim. Cumhurbaşkanına teşekkür ederim" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da enkazı elleriyle kazıp Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın'ı kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman’a ve ailesine vatandaşlık verileceğini söyledi. 

    Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    Suriyeli Mahmud elleri ile kazıyarak enkazdan kurtardığı depremzede çift ile buluştu
    © AA /
    Suriyeli Mahmud elleri ile kazıyarak enkazdan kurtardığı depremzede çift ile buluştu
    “Mahmud tırnaklarıyla kazıyor, kardeşimizi ve eşini enkazdan çıkarıyor. Sonra evinde ziyaret ediyor. Bu iş herkesin kârı değil. Biz kardeşlik duygusuyla bugüne kadar bu mücadeleyi veriyoruz. Bu arada Fahrettin Bey, Mahmud kardeşimize vatandaşlık verilebilir mi diye soruyor şimdi. Ne demek verilebilir mi? Tabii ki verilir. Verdik gitti. Burada okuyor, Türkçe de biliyor. Ailesine de vatandaşlık veririz."

    Erdoğan’ın vatandaşlık verileceğini açıkladığı Mahmud, "Ben bu şeyi yaparken ödül almayı hiç düşünmedim ama çok sevindim. Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Çok güzel bir duygu, çok sevindim. Güzel bir şey ama şimdiye kadar ailemle görüşmedim. Vatandaşlık müjdesini şimdi aldım ama çok iyi bir şey, teşekkür ederim. Ben bu ülkede yaşayan bir nefer olarak sadece görevimi yerine getirdim, hiç kimseden beklentim olmadan görevimi yaptım. Bir daha olsa sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde olsa yine yaparım. Bu sonuçta insanlık görevidir” dedi.

    'Algının değiştiğine inanıyorum'

    Yaptığı bu davranışla Suriyelilere karşı olumsuz düşünenlerin algılarını değiştirdiğini umduğunu söyleyen Mahmud, “Suriyelilere karşı algıyı değiştirecek bir şey yaptığımı umuyorum. Biz Suriyeliler olarak ne hepimiz iyiyiz ne de hepimiz kötüyüz. Bizde iyi insanlar da kötü insanlar da var. Biz hepimiz Müslümanız, kardeşiz. Bizi hiçbir şey ayıramaz” diye konuştu.

    Etiketler:
    Zülküf Aydın, Dürdane Aydın, Vatandaşlık, Suriye, Türkiye, Suriyeli, Enkaz, Deprem, deprem, Elazığ, Mahmud el Osman, Recep Tayyip Erdoğan
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