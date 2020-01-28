Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da enkazı elleriyle kazıp Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın'ı kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman’a ve ailesine vatandaşlık verileceğini söyledi.

Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan’ın vatandaşlık verileceğini açıkladığı Mahmud, "Ben bu şeyi yaparken ödül almayı hiç düşünmedim ama çok sevindim. Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Çok güzel bir duygu, çok sevindim. Güzel bir şey ama şimdiye kadar ailemle görüşmedim. Vatandaşlık müjdesini şimdi aldım ama çok iyi bir şey, teşekkür ederim. Ben bu ülkede yaşayan bir nefer olarak sadece görevimi yerine getirdim, hiç kimseden beklentim olmadan görevimi yaptım. Bir daha olsa sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde olsa yine yaparım. Bu sonuçta insanlık görevidir” dedi.

'Algının değiştiğine inanıyorum'

Yaptığı bu davranışla Suriyelilere karşı olumsuz düşünenlerin algılarını değiştirdiğini umduğunu söyleyen Mahmud, “Suriyelilere karşı algıyı değiştirecek bir şey yaptığımı umuyorum. Biz Suriyeliler olarak ne hepimiz iyiyiz ne de hepimiz kötüyüz. Bizde iyi insanlar da kötü insanlar da var. Biz hepimiz Müslümanız, kardeşiz. Bizi hiçbir şey ayıramaz” diye konuştu.