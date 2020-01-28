Akşener: Televizyona çıkıp 'Uçuyoruz' demekle Türkiye uçmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin ekonomi politikalarına bazı eleştiriler yöneltti ve "Ben de isterim Türkiye uçsun. Ama Türkiye, televizyona çıkıp 'Uçuyoruz' demekle uçmaz. 'Daha da olsa gelmem' dediğin Davos’a damadını gönderip konuşturmakla olmaz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme dair görüşleriyle başlayan Akşener, "Zaferler ve başarılar kadar, acılarla da yüklü tarihimizin, yeni bir acı sayfasına cuma akşamı tanık olduk. Elazığ merkezli depremde, 41 canımızı kaybettik, 1607 vatandaşımız da yaralandı" bilgisini verdi.

"Yıllardır devam eden ayrıştırma, kamplaştırma politikalarına rağmen, milletimiz, sevinçte ve kederde bir olabilmeyi başaran faziletiyle, bir toplumsal sınavdan daha, yüzünün akıyla çıktı" diyen Akşener, şunları kaydetti:

"Benim siyaset anlayışıma göre, doğal afetlerden siyaset çıkarılmaz. Acılar ve felaketler üzerinden, siyaset yapılmaz. Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır. Siyaset de bu ruhu destekleme odaklı yapılmalıdır. Siyasetçiler olarak önceliğimiz; arama ve kurtarma faaliyetlerinin tamamlanarak, vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortama, bir an önce kavuşturulması olmalıdır. Ama bu; olan bitene, kör ve sağırız demek asla değildir. Elbette ki; gelişmeleri, yapılan ve yapılmış olması gereken icraatları, toplanan vergilerin akıbetini takip ediyoruz. Elbette ki; deprem kuşağında yer alan ülkemizde, bu alandaki duyarsızlıkların hesabını soracak, sorumluların yakasına yapışacağız.

Ancak bunları gündeme taşımanın zamanı, depremzede vatandaşlarımızın güvenlik ve huzurları sağlandıktan sonra olmalıdır.Bize yakışan, dünü yarın konuşmak üzere, bugün birlik olmaktır.Gün, Elazığlı vatandaşlarımızın yanında olma günüdür. Gün, Malatyalı kardeşlerimizin yanında olma günüdür. Gün, milletçe tek yürek olup, yaralarımızı sarma günüdür. İktidar ve küçük ortağı yabancısı olsalar da, siyasi sorumluluğumuz ve adabımız bunu gerektirir. Biliyorsunuz, Pazar günü deprem bölgesindeydim.

Yaralılarımızı ziyaret ettim, ailefertlerini, yakınlarını, sevdiklerini kaybetmiş insanlarımıza taziye ziyaretlerinde bulundum, yürütülen çalışmaları yerinde gördüm. Bu vesileyle, deprem olur olmaz yaptığım seferberlik çağrısına cevap veren, il ve ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, üyelerimize ve gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İYİ Partili olmak ne demek, herkese gösterdiniz; Elazığlıyla, Malatyalıyla bir oldunuz, beraber oldunuz; Allah her birinizden razı olsun. Sizlerle gurur duyuyorum.Yol arkadaşlarım;Milletimiz bu tür afetler dışında, günlük hayatlarında maalesef bambaşka felaketlerle, dertlerle yüz yüze."

Akşener'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı: