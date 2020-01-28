Kayıt
11:18 28 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    SGK

    SGK'dan '700 bin kişiye sahte emeklilik' iddiasına yanıt

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/102447/15/1024471553.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001281041268046-sgkdan-700-bin-kisiye-sahte-emeklilik-iddiasina-yanit/

    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, sahte emeklilik şirketlerinin yaklaşık 700 bin kişiden en az 1500, en fazla 3000 euro topladığını iddialarıyla ilgili, “Haberde Almanya’da ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yer alan iddialar ve verilen bilgiler gerçek dışıdır” açıklamasında bulundu.

    Bazı basın yayın organlarında “Büyük vurgun! 700 bin kişiyi sahte emekli yaptılar” şeklinde yer alan haberlere ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı açıklamalarda bulundu.

    Milliyet'in haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Bazı basın yayın organlarında “Büyük vurgun! 700 bin kişiyi sahte emekli yaptılar” şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
    'Şu anda SGK değil emekliler bütçe açığı veriyor'
    Haberde, Almanya’da yaşayan 700 bin vatandaşımızın sahte emeklilik şirketleri tarafından dolandırılarak emekli yapıldığı, SGK’nın bu şekilde 25 milyar dolar zarara uğratıldığı ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan geriye dönük ödeme talep edildiği iddia edilmektedir.

    Haberde Almanya’da ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yer alan iddialar ve verilen bilgiler gerçek dışıdır.

    SGK, her yıl Sayıştay tarafından denetlenen Türkiye’nin en büyük ve güzide kurumlarından biridir.

    Yapılan her işlemin denetime tabi olduğu kurumumuzun haberde iddia edildiği gibi 25 milyar dolar gibi bir zarara uğratılması mümkün değildir.

    Hali hazırda haberde belirtilen tarih aralığında toplamda 481 bin 911 vatandaşımız ilgili kanun kapsamında emekli olmuş ve kendilerine yaşlılık aylığı bağlanmıştır.

    Yani haberde iddia edildiği gibi 700 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği ve SGK’nın 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyelerini geri istediği şeklindeki bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

    Belli periyotlarda servis edilen bu tip haberlerin kamuoyunun da takdir edeceği gibi art niyetli olduğu aşikardır.

    SGK
    © AA /
    Gözler yeni emeklilik sisteminde: SGK Avrupa'yı inceledi
    Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından paravan şirketlere yönelik denetimler düzenli periyotlarda yapılmakta ve vatandaşlarımızı mağdur etmeye yönelik girişimlere kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir.

    Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan, paravan emeklilik şirketlerine karşı dikkatli olmalarını ve şüphe duydukları durumları ülkemizin çalışma ataşelikleri ve büyükelçiliklerimize bildirmelerini, ayrıca emeklilik iş ve işlemlerini de bu kurumlarımız aracılığıyla gerçekleştirerek resmi kurumlarımız haricindeki kişi ve kurumlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Sahte emeklilik şirketlerinin, yaklaşık 700 bin kişiden en az 1500, en fazla 3000 euro topladı, vurgunu fark eden ve 25 milyar dolar zarara uğrayan SGK, binlerce gurbetçinin emekliliğini iptal ettiği iddia edilmişti.

     

    İlgili konular:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski İçişleri Bakanı Ala'nın kimlik numarasını sorgulayan SGK çalışanlarına 10 yıl hapis
    SGK, 2019'un ilk beş ayında 20 milyar lira açık verdi
    Eski Karabükspor yöneticisi SGK borcu nedeniyle intihar etti
    Etiketler:
    Almanya, Emeklilik, SGK, Milliyet
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Elazığ depremi, çadırdaki depremzedeler, AFAD, çadır
    Geceyi çadırlarda geçiren depremzedeler, yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı
    Karikatür
    27 Ocak Holokost Anma Günü
    İnfografik
    Nazi Almanyası'nın en büyük ölüm kampları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet