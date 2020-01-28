Erdoğan depremzede anneyi kırmadı, çocukları için izin ayarladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sırasında depremzede bir anne, iki oğlunun yanına gelmesi için Erdoğan'dan izin almasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da büyük ölçüde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından dün hastanede tedavi gören bir depremzede anneyi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yaralı anne, çalışan iki oğlunun yanına gelmesi için Erdoğan'dan izin almasını istedi. Erdoğan bu talep üzerine annenin yanında olan polis oğlu için o anda izin ayarladı ve Trabzon'da bir şirkette muhasebecilik yapan diğer oğlu için 1 haftalık izin aldı.

Annenin Trabzon'daki oğlu için şirket müdürünü arayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Alo, Hayırlı günler. Şimdi ben senin yanındaki bir kardeşimizin annesinin yanındayım. Elazığ'da bir depremzede. Ahmet Can, senin personelin. Senin personelin muhasebe bölümündeymiş. Kayda alıyor musun? Şimdi ona sen bir 15 gün izin ver. Tamam mı? O annesinin hizmetinde bulunsun. Zaten çok özlemişler, uzun zamandır görmüyorlar. Depremzede olarak da bir darbe yemiş, tamam mı? Sen şimdi Ahmet'e söylüyorsun, Ahmet'i hemen annesinin yanına gönderiyorsun."

Erdoğan çocuklarını özleyen annenin isteğini kırmadı. Annenin polis olan oğlu için anında izin alan Erdoğan, muhasebeci oğlu için de patronu aradı: Şimdi ona sen bir 15 gün izin ver. Tamam mı? https://t.co/kLcTgCcCwl pic.twitter.com/VBmxCRGQNo — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 28, 2020

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