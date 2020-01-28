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12:50 28 Ocak 2020
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ Valiliğinde basın açıklaması yaptı.

    Soylu: İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün yapılacak

    © AA / Aytuğ Can Sencar
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremine ilişkin ''İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek'' dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ Valiliğinde basın açıklaması yaptı.

    Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    • Köyler dahil her yere ulaşıldı tüm çadır ihtiyaçları karşılandı. Havada 3 İHA 1 helikopter sürekli keşiflerine devam etmektedir. Kira yardımları konusunda ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek.

    'Hasarlı evlerden eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım verilecek'

    • Bina yıkımları devam edecek. Yıkıldıktan sonraki günün ertesi sabahı hesaplarına bu paralar gönderilmiş olacak. Yıkım için söylüyorum diğerlerine müracaat üzerine gerçekleştirilecek. Hasarlı evlerden eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım verilecek.
    • Elazığ'ın içinde şimdiye kadar 10 bin çadır kurduk. Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Eski eşya gönderilmemesini rica ediyoruz. Şu ana kadar devletimiz tarafından 24 milyon nakdi yardım gelmişti. Dün Cumhurbaşkanımızdan 10'ar milyon lira daha talimat geldi. Toplam 44 milyon oldu. 30 bin ton kömür yardımı var.

    'Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemleri başlandı'

    • Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı.
    • Şu ana kadar 25 bin çadır sevk edildi. Bunların 15-16 bini kuruldu. Arama kurtarma timlerine çok teşekkür ediyoruz. Riskli bir mesele gerçekleştirdiler. Umut oldular. Depremde hayvanları telef olanlar için getirilen hayvanların dağıtımına jandarma tarafından bugün başlanacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ise şöyle:

    'Durumu kritik olan yok'

    • Bugün depremin 4. günündeyiz. 41 vatandaşımızı kaybettiğimiz afette 1607 kişi hastanelere başvurdu çoğu taburcu edildi. Hastanelerde 70 yaralı söz konusu 9 yaralımızı yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz. Durumu kritik olan yok. Yüsra bebek, annesi ve Azize'nin genel durumunun iyi olduğunu söylemek istiyorum.
    • Sahra mobil hastanelerini oluşturmaya başladık dün itibariyle 7 tane merkezimizi açmış olduk. Bu merkezlerde 24 saat uzman ekibin de olduğu acil ikinci basamak hizmetlerin verilebildiği merkezler olarak planlandı.
    ‘Toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz’

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise şunları söyledi:

    • Arama kurtarma faaliyetlerimiz sona erdi. Hayatını tehlikeye atarak çalışan tüm ekiplerimize şükranlarımızı sunuyorum. 1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz.
    • Dün itibariyle yıkım çalışmalarına başladık. İçinden eşya alabileceklerimiz var alamayacak durumda olan binalarımız var. Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var. İki enkazımızın olduğu birincisi Sürsürü Mahallesi.
    • Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina tespit edildi. Mustafa Paşa'da 300 konut projelendiriyoruz. Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Yıkılan köylerde tarım köy uygulaması yapılacak. Yapılacak konutlar yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edilecek.
    Kasapoğlu: Spor camiamızın selamlarını getirdik

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ise şu şekilde:

    • Bu tür zor durumlarda milletimizin devletimizin ne kadar güçlü olduğunu tekrar görmüş olduk. Rabbim bundan sonra bizlere böyle acılar yaşatmasın. Ortaya konulan kardeşlik tablosu pek çok millet için örnek teşkil edecek bir tablodur. Spor camiamızın selamlarını getirdik.

     

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    Etiketler:
    Fahrettin Koca, Süleyman Soylu, deprem, Elazığ
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