Elektronik mühendisinin iddiası: Deprem habercisini buldum

Balıkesirli elektronik mühendisi Cengiz Çetin, deprem öncesinde açığa çıkan elektromanyetik dalgaları algılayarak büyüklüğü 5 olan depremi 10 dakika önceden haber alan bir sistem geliştirdiğini iddia etti.
Çetin, cihazın alarm vermesinden sonra 10 dakika içinde deprem olmaması durumunda ilk 2 saatte 6, 5 saat içinde 7 ve 7 ila 24 saat içinde de 7’nin üzerinde büyüklükte bir depremin beklenmesi gerektiğini söyledi.
Son günlerde ardı ardına yaşanan depremlerin ardından 'Deprem Habercisi'ni yapmaya karar verdiğini belirten Çetin, "DeHa deprem habercisi sistemini son günlerde oluşan deprem fırtınalarının bizleri etkilemesi sonucu yapmaya karar verdim. DeHa deprem habercisi; lokal bir deprem habercisi olup 50 kilometre yarı çap alanda oluşan 5 ve üzeri büyüklükteki depremleri haber verecek şekilde dizayn ettim. İki türlü deprem habercisi oluşturdum. Biri normal sinyal veren, diğeri ise hem sinyal verip hem de daha önce hafızasına vermiş olduğumuz iki tane telefona mesaj atan bir DeHa sistemi yaptım. Son günlerdeki deprem fırtınaları sonucu halkımız büyük bir paniğe girdi ve bunun üzerine deprem habercisi sisteminde yoğunlaştım” diye konuştu.
'Hayvanların depremlerden belirli süreler önce rahatsız olduklarını fark ettim'
Cihazı geliştirirken hayvanların deprem öncesindeki huzursuzluklarının kendisine ışık tuttuğunu kaydeden Çetin, deprem öncesinde açığa çıkan enerjiyi tespit ettiğini belirterek, şunları söyledi:
'Sistem 6 şiddetindeki depremi 2 saat, 7 şiddetindeki depremi 5 saat önceden haber vererek bizi uyarıyor'
Çetin, "Depremden önce yeryüzünde oluşan anormalliklerin meydana getirdiği birtakım elektromanyetik veya mikro dalga, ultrasonik gibi oluşumları çeşitli elektronik cihazlarla yakalamak mümkün ve ben bunu yakalamayı başardım. 5 büyüklüğündeki bir depremi yaklaşık 10 dakika önce sistem haber verdi. Mesela Balıkesir’deki 5,1 büyüklüğündeki depremi 9 dakika önce sistem bildi. Daha sonra ardından gerçekleşen 4.5 ve 4.1’lik depremleri altışar dakika önceden sinyal vererek haber verdi. Sistem 6 şiddetindeki depremi 2 saat, 7 şiddetindeki depremi ise 5 saat önceden haber vererek bizi uyarıyor. Sistem sinyal verdi diyelim; bizim bekleme süremiz minimum 10 dakika. 10 dakika evi terk etmek için bizim için yeterlidir. 10 dakika içerisinde bir deprem olmadı diyelim. Bizim ikinci bekleme süremiz 2 saatti ve 2 saat daha bekliyoruz. Yine olmazsa bu durumda olay büyük demektir. O zaman 7 ile 24 saat bekleme moduna giriyoruz ki 7’nin üzerinde bir deprem oluşabilir. Yani bu sistem yerin altından deprem öncesi, depremi meydana getirmek için başlayan birtakım tektonik olaylar, kimyasal, fiziksel, elektroniksel birtakım yansımalara neden oluyor yeryüzüne. Bunu nasıl hayvanlar hissediyorsa ben o sistemi burada oluşturdum” ifadelerini kullandı.
'Uyguladığım elektronik sistem şeytanın bile aklına gelmez'
Deprem habercisinden aldığı sinyaller sonrasında vatandaşları sosyal medyadan uyardıktan sonra bazı eleştiriler aldığını kaydeden Çetin, şöyle devam etti:
'Dyson Lin cihazımı sordu'
'Deprem Habercisi' cihazının nasıl çalıştığıyla ilgili bilgileri patent başvurusundan sonra halka açıklayacağını belirten Çetin, "Bana bu cihazımın işleyiş şekliyle ilgili bazı sorular geliyor. Hatta şu anda sosyal medyada fenomen olan Dyson Lin denen Tayvanlı deprem habercisi, biz buna kahini diyelim. Çünkü ülkenin 12 değişik deprem tahmini yapıyor ama birinde tutuyor birinde tutmuyor. Zaten ülkemiz deprem kuşağında olduğu için söyledikleriyle bilmiş oluyor. Yani o bile cihazımı sordu. Bende maalesef patent başvurularım var dedim. DeHa ile ilgili patent müracaatımı yaptım. Bu kabul edildiği, yayınlandığı andan itibaren bilgiler halka açılacaktır. Şu anda sistemin mekanizmasıyla ilgili teknik bir bilgi maalesef veremiyorum. Patent müracaatımın kabul edilişinin ardından bu bilgiler halka açılacaktır” diye konuştu.
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